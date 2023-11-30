137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области

Ранее сообщалось, что в травмпунктах Екатеринбурга выстроились очереди из травмированных из-за гололедицы граждан. Большинство обратившихся упали 29 ноября во время и после ледяного дождя. В травмпунктах им пришлось сидеть в очереди на первичный прием и для того, чтобы сделать рентген.