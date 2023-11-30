137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Так, по данным сотрудников ГИБДД, за последние сутки, 29 ноября, произошло 137 аварий, из которых семь — с пострадавшими. Травмировались 18 человек, четыре погибли. В их числе ребенок.
В связи с этим автоинспекторы провели обследование 1821 км дорожного полотна, где нашли 119 недостатков. В результате у владельцев дорог потребовали исправить это. Им выдали 64 рекомендации и возбудили восемь административных дел.
Ранее сообщалось, что в травмпунктах Екатеринбурга выстроились очереди из травмированных из-за гололедицы граждан. Большинство обратившихся упали 29 ноября во время и после ледяного дождя. В травмпунктах им пришлось сидеть в очереди на первичный прием и для того, чтобы сделать рентген.