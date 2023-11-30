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Более 100 аварий произошли в Свердловской области из-за ледяного дождя

137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области

30 ноября 2023, 12:57
Фото: 1MI

Более 100 аварий произошли в Свердловской области из-за ледяного дождя

В Свердловской области подвели итоги ледяного дождя, из-за которого в регионе произошло 137 ДТП.

Так, по данным сотрудников ГИБДД, за последние сутки, 29 ноября, произошло 137 аварий, из которых семь — с пострадавшими. Травмировались 18 человек, четыре погибли. В их числе ребенок.

В связи с этим автоинспекторы провели обследование 1821 км дорожного полотна, где нашли 119 недостатков. В результате у владельцев дорог потребовали исправить это. Им выдали 64 рекомендации и возбудили восемь административных дел.

Ранее сообщалось, что в травмпунктах Екатеринбурга выстроились очереди из травмированных из-за гололедицы граждан. Большинство обратившихся упали 29 ноября во время и после ледяного дождя. В травмпунктах им пришлось сидеть в очереди на первичный прием и для того, чтобы сделать рентген.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пострадавшие#Травмы#Погибшие#Травмпункты#Аварии#Дарья Сорокина#Ледяной дождь
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