14-летняя девочка сбежала из социального центра в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Пропавшую зовут Вероника Козина. С конца октября девочку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела за самовольные уходы. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
24 ноября школьницу на время изъяли из семьи. Ее мама выпивает и сейчас находится в реабилитационном центре. Девочку должны были перенаправить в учреждение в поселке Антоновский, где уже находится ее младший брат, но она сбежала.
Известно, что с собой у сбежавшей есть мобильный телефон. Она выходит на связь, но возвращаться в учреждение отказывается.
Приметы Вероники: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светлые длинные волосы, светло-серые глаза. На ней был надет длинный пуховик черного цвета, а также черная одежда и обувь.
Всех тех, кто что-либо знает о пропавшей, просят сообщить по телефону: 47-71-02.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области продолжаются поиски 19-летнего юноши, который пропал 16 лет назад в возрасте трех лет. Тогда он лег спать с бабушкой, а когда она проснулась, внука рядом уже не было.