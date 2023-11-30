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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Нижнем Тагиле разыскивается сбежавшая из соццентра девочка

14-летняя девочка сбежала из социального центра в Нижнем Тагиле

30 ноября 2023, 13:52
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле разыскивается сбежавшая из соццентра девочка

В Нижнем Тагиле полицейские ищут 14-летнюю девочку, которая сбежала из социального центра на улице Жуковского.

Пропавшую зовут Вероника Козина. С конца октября девочку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела за самовольные уходы. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

24 ноября школьницу на время изъяли из семьи. Ее мама выпивает и сейчас находится в реабилитационном центре. Девочку должны были перенаправить в учреждение в поселке Антоновский, где уже находится ее младший брат, но она сбежала.

Известно, что с собой у сбежавшей есть мобильный телефон. Она выходит на связь, но возвращаться в учреждение отказывается.

Приметы Вероники: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светлые длинные волосы, светло-серые глаза. На ней был надет длинный пуховик черного цвета, а также черная одежда и обувь.

Всех тех, кто что-либо знает о пропавшей, просят сообщить по телефону: 47-71-02.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области продолжаются поиски 19-летнего юноши, который пропал 16 лет назад в возрасте трех лет. Тогда он лег спать с бабушкой, а когда она проснулась, внука рядом уже не было.

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