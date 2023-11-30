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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Девочка-вожатая скончалась в оздоровительном лагере в Лесном

15-летняя вожатая скончалась в лагере в закрытом городе Свердловской области

30 ноября 2023, 07:22
Фото: 1MI

Девочка-вожатая скончалась в оздоровительном лагере в Лесном

В ЗАТО Лесной проводится проверка после гибели 15-летней девочки-вожатой в детском оздоровительном центре. Это произошло 29 ноября.

Предварительно известно, что 29 ноября примерно в 19:25 на пульт дежурных поступило сообщение о том, что в актовом зале лагеря «Солнышко» скончалась девушка.

Известно, что примерно в 16:00 школьница приехала в лагерь на рейсовом автобусе вместе с другими вожатыми на мероприятие, которое продлилось чуть больше часа.

Праздник проходил в актовом зале, где находились в том числе родители, воспитатели и отдыхающие дети. Вожатые держались вместе с детьми. Примерно в 17:30 девушка потеряла сознание, сообщает прокуратура.

Ее пытались реанимировать, но безуспешно. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Оценку планируется дать в том числе соблюдению требований закона в данном лагере. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее житель Лесного Александр Красноперов обратился за помощью к главе СК Александру Бастрыкину. Отец высказал, что не доверяет результатам экспертизы и требует эксгумировать тело ребенка для установления причин гибели его 11-месячной дочери.

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