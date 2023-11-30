15-летняя вожатая скончалась в лагере в закрытом городе Свердловской области

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Предварительно известно, что 29 ноября примерно в 19:25 на пульт дежурных поступило сообщение о том, что в актовом зале лагеря «Солнышко» скончалась девушка.
Известно, что примерно в 16:00 школьница приехала в лагерь на рейсовом автобусе вместе с другими вожатыми на мероприятие, которое продлилось чуть больше часа.
Праздник проходил в актовом зале, где находились в том числе родители, воспитатели и отдыхающие дети. Вожатые держались вместе с детьми. Примерно в 17:30 девушка потеряла сознание, сообщает прокуратура.
Ее пытались реанимировать, но безуспешно. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Оценку планируется дать в том числе соблюдению требований закона в данном лагере. По результатам проверки будет принято решение.
Ранее житель Лесного Александр Красноперов обратился за помощью к главе СК Александру Бастрыкину. Отец высказал, что не доверяет результатам экспертизы и требует эксгумировать тело ребенка для установления причин гибели его 11-месячной дочери.