19-летнего юношу ищут в Свердловской области. На момент пропажи ему было 3 года

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Пропавшего зовут Максим Плотников. Следствие полагает, что 20 августа 2007 года примерно в час ночи бабушка Максима легла с ним спать в частном доме на улице Красные Горки в селе Черемисское Режевского района.
Утром, примерно в 4-5 часов, домой вернулся с работы дедушка. Он разбудил жену и спросил, где внук — его рядом не было. До сих пор неизвестно, что тогда произошло и куда пропал Максим.
По состоянию на 2007 год приметы пропавшего были такие: рост 90-96 сантиметров, худощавый, волосы светлые, глаза голубые, в верхнем левом углу груди есть родимое пятно диаметром 2-3 мм. Мальчик знал как его зовут и адрес своего проживания.
Следователи просят всех, кому что-либо известно, позвонить по телефону: 8-912-033-53-03.
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