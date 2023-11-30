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В Свердловской области 16 лет ищут 3-летнего пропавшего ребенка

19-летнего юношу ищут в Свердловской области. На момент пропажи ему было 3 года

30 ноября 2023, 08:07
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Свердловской области 16 лет ищут 3-летнего пропавшего ребенка

В Свердловской области следовтаели продолжают разыскивать 19-летнего молодого человека. Его ищут уже 16 лет. Он пропал, когда ему было три года.

Пропавшего зовут Максим Плотников. Следствие полагает, что 20 августа 2007 года примерно в час ночи бабушка Максима легла с ним спать в частном доме на улице Красные Горки в селе Черемисское Режевского района.

Утром, примерно в 4-5 часов, домой вернулся с работы дедушка. Он разбудил жену и спросил, где внук — его рядом не было. До сих пор неизвестно, что тогда произошло и куда пропал Максим.

По состоянию на 2007 год приметы пропавшего были такие: рост 90-96 сантиметров, худощавый, волосы светлые, глаза голубые, в верхнем левом углу груди есть родимое пятно диаметром 2-3 мм. Мальчик знал как его зовут и адрес своего проживания.

Следователи просят всех, кому что-либо известно, позвонить по телефону: 8-912-033-53-03.

Ранее сообщалось, что 14-летняя высокая девочка с короткой стрижкой пропала в Екатеринбурге.

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