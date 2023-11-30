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Власти Екатеринбурга погасят долги «Гортранса»

Автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить. В мэрии оплатят долги «Гортранса»

30 ноября 2023, 06:09
Фото: 1MI

Власти Екатеринбурга погасят долги «Гортранса»

Администрация Екатеринбурга оплатит задолженности транспортной компании «Гортранс».

Поручение о погашении долгов организации выдал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе мэрии.

В постановлении указано, что определенную сумму выплаты определят после того, как организация предоставит соответствующие документы, которые подтверждают потребность в выплате долга. Кроме того, будут учитываться затраты на воду, отопление и ГСМ.

Напомним, ранее стало известно о том, что автобусы в Екатеринбурге могут перестать совершать маршруты в связи с огромными долгами «Гортранса», так как банковские счета компании были арестованы.

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#Транспорт#Администрация#Долги#Задолженность#Оплата#Мэрия#Движение#Алексей Орлов#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Гортранс
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