Автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить. В мэрии оплатят долги «Гортранса»

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Поручение о погашении долгов организации выдал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе мэрии.
В постановлении указано, что определенную сумму выплаты определят после того, как организация предоставит соответствующие документы, которые подтверждают потребность в выплате долга. Кроме того, будут учитываться затраты на воду, отопление и ГСМ.
Напомним, ранее стало известно о том, что автобусы в Екатеринбурге могут перестать совершать маршруты в связи с огромными долгами «Гортранса», так как банковские счета компании были арестованы.