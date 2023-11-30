Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с машиной в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
В результате столкновения один из автомобилей вынесло на тротуар, где в этот момент находились люди. Пострадавших среди пешеходов нет, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидцев, обоих водителей с полученными повреждениями увезли с места происшествия в больницу. Подробности аварии неизвестны.
Напомним, 28 ноября 2023 года на Полевском тракте водитель иномарки наехал на пешехода, который шел по проезжей части в неположенном месте. Пострадавший мужчина скончался в больнице из-за полученных повреждений.