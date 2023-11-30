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Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Каменске-Уральском

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с машиной в Каменске-Уральском

30 ноября 2023, 05:29
Фото: Интерсвязь

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском произошло ДТП между двумя автомобилями на перекрестке улиц Суворова — Каменская. Происшествие случилось 29 ноября 2023 года.

В результате столкновения один из автомобилей вынесло на тротуар, где в этот момент находились люди. Пострадавших среди пешеходов нет, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Интерсвязь

По словам очевидцев, обоих водителей с полученными повреждениями увезли с места происшествия в больницу. Подробности аварии неизвестны.

Напомним, 28 ноября 2023 года на Полевском тракте водитель иномарки наехал на пешехода, который шел по проезжей части в неположенном месте. Пострадавший мужчина скончался в больнице из-за полученных повреждений.

О состоянии пострадавших в массовом ДТП на ЕКАД рассказали в Минздраве
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