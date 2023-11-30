Бильярдный стол мэра Екатеринбурга продадут на аукционе

Стол будет продан с Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга. Отмечается, что на нем были разыграны самые красивые комбинации финальных схваток турнира по бильярду на Кубке. Это были соревнования международного уровня. Об этом сообщает пресс-служба СОСПП.