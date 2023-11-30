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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Бильярдный стол главы Екатеринбурга выставлен на аукцион

Бильярдный стол мэра Екатеринбурга продадут на аукционе

30 ноября 2023, 06:29
Фото: Midjourney

Бильярдный стол главы Екатеринбурга выставлен на аукцион

В Екатеринбурге продадут бильярдный стол главы города Алексея Орлова. Мэр передал стол из массива дуба и ясеня на благотворительный аукцион.

Стол будет продан с Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга. Отмечается, что на нем были разыграны самые красивые комбинации финальных схваток турнира по бильярду на Кубке. Это были соревнования международного уровня. Об этом сообщает пресс-служба СОСПП.

Ранее Алексей Орлов пригласил поучаствовать певца Григория Лепса в «Кубке Главы Екатеринбурга». Исполнитель обыграл главу города, однако отметил, что подготовка у него хорошая.

Напомним, что ранее на аукционе в Екатеринбурге были представлены вещи княгини Ольги Александровны Романовой. Экспонаты привезли из Канады. Они были приобретены на аукционе одним из коллекционеров.

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#Общество#Аукцион#Алексей Орлов#Глава города#Григорий Лепс#Екатеринбург#Бильярд#Дарья Сорокина#Стол
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