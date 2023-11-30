Бильярдный стол мэра Екатеринбурга продадут на аукционе

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Стол будет продан с Международного бильярдного турнира на Кубок главы Екатеринбурга. Отмечается, что на нем были разыграны самые красивые комбинации финальных схваток турнира по бильярду на Кубке. Это были соревнования международного уровня. Об этом сообщает пресс-служба СОСПП.
Ранее Алексей Орлов пригласил поучаствовать певца Григория Лепса в «Кубке Главы Екатеринбурга». Исполнитель обыграл главу города, однако отметил, что подготовка у него хорошая.
Напомним, что ранее на аукционе в Екатеринбурге были представлены вещи княгини Ольги Александровны Романовой. Экспонаты привезли из Канады. Они были приобретены на аукционе одним из коллекционеров.