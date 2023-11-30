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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Биометрия, лицензии на оружие и пенсии. Что изменится в России с 1 декабря

Биометрия, лицензии на оружие и пенсии. Что изменится в России с 1 декабря

30 ноября 2023, 08:14
Фото: 1MI
Стало известно, какие законы в России изменятся или начнут действовать с 1 декабря 2023 года. Так, будут сокращены сроки рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на оружие, входить на сайты можно будет по-новому, а закрывать учреждения культуры будет нельзя без оценки последствий.

Изменение правил входа на российские сайты

Теперь авторизоваться на интернет-ресурсах РФ можно будет только с использованием российского номера телефона, через «Госуслуги» или биометрию. На рассмотрении в Государственной думе также находится законопроект, который позволит компаниям решать юридические вопросы, касательно контроля, до конца 2024 года. Такие изменения направлены на то, чтобы персональные данные россиян были под защитой.

Ужесточение контроля за незаконным переводом пенсионных накоплений

Этот закон начнет действовать с 11 декабря. Финансовым уполномоченным будут рассматриваться внесудебные споры, связанные с незаконным переводом накоплений из одного фонда в другой. Это касается ситуаций, когда потребители требуют вернуть средства предыдущему страховщику. Также теперь сумма требований ограничено 500 тысячами рублей. Это сделано для того, чтобы снизить риск мошенничества.

Осужденным смягчат условия содержания

Условия содержания подозреваемых и осужденных будут изменены. Они станут более мягкими. Так, возраст детей, которых матери могут иметь при себе, повысится с трех до четырех лет. Также в два раза будет увеличена сумма для покупки питания и предметов первой необходимости. Кроме того, решать вопросы о взысканиях и переводах осужденных будут с привлечением дисциплинарных комиссий.

Уточнение оснований для признания загранпаспортов недействительными

Уточнены основания, которые позволяют признать заграничный, служебный или дипломатический паспорт недействительными. Это может быть утеря, окончание срока действия, прекращение гражданства, предоставление недостоверных сведений при оформлении, непередача паспорта без уважительных причин при ограничениях на выезд.

Запрет на закрытие учреждений культуры без оценки последствий

Решение о реорганизации или закрытия учреждения культуры в сельском поселении может приниматься только после положительного решения комиссии по оценке последствий такого решения и с учетом опроса жителей населенного пункта.

Сокращение срока рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на оружие

Ранее Росгвардия рассматривала заявления на выдачу лицензий для покупки или экспонирования и коллекционирования оружия и патронов к нему в течение одного месяца. Теперь этот срок сокращен до 20 дней.

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#Общество#Закон#Правила#Изменения#Ирина Кирилова
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