Биометрия, лицензии на оружие и пенсии. Что изменится в России с 1 декабря

Условия содержания подозреваемых и осужденных будут изменены. Они станут более мягкими. Так, возраст детей, которых матери могут иметь при себе, повысится с трех до четырех лет. Также в два раза будет увеличена сумма для покупки питания и предметов первой необходимости. Кроме того, решать вопросы о взысканиях и переводах осужденных будут с привлечением дисциплинарных комиссий.