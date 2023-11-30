Большегруз оборвал трамвайные провода в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Ограничение движения трамваев связано с тем, что на контактной сети произошла авария. По предварительным данным, причиной обрыва стал проезд большегруза, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
Сотрудники трамвайной организации также принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.
Напомним, с 11 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле изменилась схема движения трамвая №15, которая действует в выходные дни.
Количество рейсов общественного транспорта увеличилось. Это было введено для того, чтобы горожанам удобнее было совершать поездки по данному трамвайному маршруту.