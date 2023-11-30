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Движение трамваев временно ограничили на Тагилстрой в Нижнем Тагиле

Большегруз оборвал трамвайные провода в Нижнем Тагиле

30 ноября 2023, 13:37
Фото: 1MI

Движение трамваев временно ограничили на Тагилстрой в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на некоторое время ограничили трамвайное движение на Тагилстрой. Данную меру ввели 30 ноября 2023 года.

Ограничение движения трамваев связано с тем, что на контактной сети произошла авария. По предварительным данным, причиной обрыва стал проезд большегруза, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

Сотрудники трамвайной организации также принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Напомним, с 11 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле изменилась схема движения трамвая №15, которая действует в выходные дни.

Количество рейсов общественного транспорта увеличилось. Это было введено для того, чтобы горожанам удобнее было совершать поездки по данному трамвайному маршруту.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Маршрут#Трамвай#Движение#Общественный транспорт#Ограничение движения#Поездка#Елизавета Зиборова#Авария
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