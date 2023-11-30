«Был настоящим мужчиной и воином». В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО

Похороны Сидлецкого проходили 12 октября 2023 года в полдень. Прощание состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе на Трудовой улице. Об этом рассказал его отец, глава ВПК «Гранит» Дмитрий Сидлецкий.