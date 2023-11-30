«Был настоящим мужчиной и воином». В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Похороны Сидлецкого проходили 12 октября 2023 года в полдень. Прощание состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе на Трудовой улице. Об этом рассказал его отец, глава ВПК «Гранит» Дмитрий Сидлецкий.
Сообщается, что Ян Сидлецкий был мобилизован в зону СВО.
Напомним, в Каменске-Уральском состоятся похороны 46-летнего местного жителя, который скончался 16 ноября 2023 года в зоне боевых действий. На СВО мужчина отправился в сентябре 2023 года.
Его похоронят 1 декабря в деревне Пермского края, откуда он родом.