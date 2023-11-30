tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

В Нижнем Тагиле состоялись похороны главы военно-патриотического клуба

«Был настоящим мужчиной и воином». В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО

30 ноября 2023, 16:20
Фото: Глава ВПК «Гранит» Дмитрий Сидлецкий

В Нижнем Тагиле состоялись похороны главы военно-патриотического клуба

С руководителем военно-патриотического клуба «Баграм» в Нижнем Тагиле Яном Сидлецким состоялось прощание.

Похороны Сидлецкого проходили 12 октября 2023 года в полдень. Прощание состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе на Трудовой улице. Об этом рассказал его отец, глава ВПК «Гранит» Дмитрий Сидлецкий.

Фото: Глава ВПК «Гранит» Дмитрий Сидлецкий

Сообщается, что Ян Сидлецкий был мобилизован в зону СВО.

Напомним, в Каменске-Уральском состоятся похороны 46-летнего местного жителя, который скончался 16 ноября 2023 года в зоне боевых действий. На СВО мужчина отправился в сентябре 2023 года.

Его похоронят 1 декабря в деревне Пермского края, откуда он родом.

«Занимался тяжелой атлетикой»: в зоне СВО погиб житель Каменска-Уральского
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге найдена мертвой пропавшая девушкаНе успел обзавестись собственной семьей: 21-летний тагильчанин погиб на СВОБлогера из Краснотурьинска обвинили в хайпе на смерти и похоронах его жены
#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Руководитель#ЧП#Похороны#Прощание#Елизавета Зиборова#Некролог#Инцидент#СВО
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
Сегодня, 12:20
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
Сегодня, 06:35
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Вчера, 13:36
Ремонт завершается: в Нижнем Тагиле утвержден дизайн-проект школы №32
Сегодня, 13:15
Большегруз оборвал трамвайные провода в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:37
137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области
Сегодня, 12:57