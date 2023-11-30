Бюджет Нижнего Тагила стал больше на 3,5 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Бюджет 2024 года получился социально ориентированным, однако при этом дефицитным, рассказал вице-мэр по экономической политике Алексей Бурдилов.
Сумма бюджета составлялась из развития города в течение 2023 года. Уровень промышленного производства стало больше на 13%, а вложения в развитие муниципалитета оказались более семи миллиардов рублей.
Кроме того, в городе стала больше на 16,6% средняя зарплата — согласно статистике, она достигла 60 тысяч рублей. При этом, исходя из официальных данных по безработице, горожан, у которых нет работы, 440 человек на сегодняшний день. Вакансий стало в пять раз больше.
Напомним, расходы бюджета Свердловской области в 2024 году, предварительно, составят 407,6 миллиарда рублей.