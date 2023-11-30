Бюджет Нижнего Тагила стал больше на 3,5 миллиарда рублей

Кроме того, в городе стала больше на 16,6% средняя зарплата — согласно статистике, она достигла 60 тысяч рублей. При этом, исходя из официальных данных по безработице, горожан, у которых нет работы, 440 человек на сегодняшний день. Вакансий стало в пять раз больше.