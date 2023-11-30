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Бюджет Нижнего Тагила на 2024 год прошел публичные слушания

Бюджет Нижнего Тагила стал больше на 3,5 миллиарда рублей

30 ноября 2023, 05:04
Фото: Midjourney

Бюджет Нижнего Тагила на 2024 год прошел публичные слушания

Бюджет Нижнего Тагила на 2024 год повысился до 3,5 миллиарда рублей. Публичное обсуждение городского бюджета состоялось 29 ноября 2023 года.

Бюджет 2024 года получился социально ориентированным, однако при этом дефицитным, рассказал вице-мэр по экономической политике Алексей Бурдилов.

Сумма бюджета составлялась из развития города в течение 2023 года. Уровень промышленного производства стало больше на 13%, а вложения в развитие муниципалитета оказались более семи миллиардов рублей.

Кроме того, в городе стала больше на 16,6% средняя зарплата — согласно статистике, она достигла 60 тысяч рублей. При этом, исходя из официальных данных по безработице, горожан, у которых нет работы, 440 человек на сегодняшний день. Вакансий стало в пять раз больше.

Напомним, расходы бюджета Свердловской области в 2024 году, предварительно, составят 407,6 миллиарда рублей.

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#Экономика#Нижний Тагил#Бюджет#Статистика#Повышение#Дефицит#Средняя зарплата#Елизавета Зиборова#Промышленное производство#Городской бюджет
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