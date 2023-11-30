Директор цирка в Екатеринбурге высказалась против запрета животных в шоу

Свою позицию она аргументировала тем, что цирк невозможно представить без животных. А данный вид развлечения очень популярен среди граждан. Такое мнение Тамара Бортникова выразила на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос про исследование специалистов Superjob.