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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:56

Директор цирка в Екатеринбурге высказалась о цирке без животных

Директор цирка в Екатеринбурге высказалась против запрета животных в шоу

30 ноября 2023, 10:53
Фото: tagilcity.ru

Директор цирка в Екатеринбурге высказалась о цирке без животных

Директор цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова высказалась, что она против запрета животных в шоу.

Свою позицию она аргументировала тем, что цирк невозможно представить без животных. А данный вид развлечения очень популярен среди граждан. Такое мнение Тамара Бортникова выразила на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос про исследование специалистов Superjob.

Согласно данным исследования, 41% жителей Екатеринбурга убежден, что цирк с животными нужно запретить. Это касается диких и домашних животных. Еще 12% считают тоже самое, но только в отношении использования только диких зверей.

Зайдите на сайт любого российского цирка. Это лучший опрос, и лучший показатель любви зрителей и той востребованности наших цирковых шоу. Цирк без животных — ненастоящий, — высказалась Бортникова.

С ее мнением согласился заслуженный артист РФ Анатолий Сокол.

Критика о цирке с использованием животных в последнее время появлялась часто. К примеру, в октябре этого года некоторые депутаты потребовали создать в стране цирки без животных.

Напомним, что летом в цирке в Нижнем Тагиле состоялось благотворительное шоу для семей участников СВО, а также членов семей мобилизованных граждан.

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#Животные#Специалисты#Запрет#Зрители#Шоу#Цирк#Исследование#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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