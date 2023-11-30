Директор цирка в Екатеринбурге высказалась против запрета животных в шоу

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Свою позицию она аргументировала тем, что цирк невозможно представить без животных. А данный вид развлечения очень популярен среди граждан. Такое мнение Тамара Бортникова выразила на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос про исследование специалистов Superjob.
Согласно данным исследования, 41% жителей Екатеринбурга убежден, что цирк с животными нужно запретить. Это касается диких и домашних животных. Еще 12% считают тоже самое, но только в отношении использования только диких зверей.
Зайдите на сайт любого российского цирка. Это лучший опрос, и лучший показатель любви зрителей и той востребованности наших цирковых шоу. Цирк без животных — ненастоящий, — высказалась Бортникова.
С ее мнением согласился заслуженный артист РФ Анатолий Сокол.
Критика о цирке с использованием животных в последнее время появлялась часто. К примеру, в октябре этого года некоторые депутаты потребовали создать в стране цирки без животных.
Напомним, что летом в цирке в Нижнем Тагиле состоялось благотворительное шоу для семей участников СВО, а также членов семей мобилизованных граждан.