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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Свердловской области похолодает до -7 градусов

Дожди и оттепели закончатся в Свердловской области

30 ноября 2023, 04:56
Фото: Midjourney

В Свердловской области похолодает до -7 градусов

В Свердловской области наступит похолодание до -7 градусов. Такая погода прогнозируется 30 ноября 2023 года.

Тепло, поступающее на территорию региона, ослабеет, вследствие чего снизится температура воздуха и дожди с оттепелями закончатся, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, в Свердловской области похолодает до -2… -7 градусов. В Екатеринбурге в этот день возможно образование тумана и небольшой снегопад. Температура воздуха в уральской столице понизится до отметок -3. -5 градусов.

Напомним, 30 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле в связи с похолоданием прогнозируется образование гололедицы на дорогах. Погода будет облачная с прояснениями.

Теплая погода и снегопад ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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