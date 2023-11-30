Дожди и оттепели закончатся в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Тепло, поступающее на территорию региона, ослабеет, вследствие чего снизится температура воздуха и дожди с оттепелями закончатся, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, в Свердловской области похолодает до -2… -7 градусов. В Екатеринбурге в этот день возможно образование тумана и небольшой снегопад. Температура воздуха в уральской столице понизится до отметок -3. -5 градусов.
Напомним, 30 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле в связи с похолоданием прогнозируется образование гололедицы на дорогах. Погода будет облачная с прояснениями.