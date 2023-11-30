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ФАС проверит цены на яйца в Свердловской области

ФАС проверит, почему подорожали яйца. В том числе и в Свердловской области

30 ноября 2023, 07:34
Фото: 1MI

ФАС проверит цены на яйца в Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку и выяснит, насколько обоснованно повышение цен на яйца в России, в том числе и в Свердловской области.

Для этого служба отправила производителям запросы для получения данных о формировании стоимости продукции. Уже на основании полученной информации будет проведен анализ обоснованности оптовых цен, сообщили в ведомстве.

Кроме того, служба направила запросы федеральным торговым сетям, чтобы они предоставили данные еженедельной динамики средних цен.

Провести работу в этом направлении поручил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов по итогам совещания по ситуации с ценами на социально-значимые товары, пишут «Известия». При этом Минсельхоз займется проработкой возможности увеличения импорта продукта, а Минпромторг будет работать над стимулированием заключения между поставщиками и продавцами долгосрочных договоров на поставки.

Также Минсельхоз подтвердил, что в 2023 году стоимость яиц выросла в связи с повышением на них спроса. Так, по данным Росстата, в октябре продукт подорожал в 18 регионах России до 10%, а в 52% рост составил от 10 до 20%. При этом в 14 регионах цены выросли на 20,1-39,9%.

В Нижнем Тагиле ранее было замечено подорожание яиц до 129 рублей за десяток.

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#Экономика#Цены#Проверка#Свердловская область#ФАС#Подорожание#Яйца#Ирина Кирилова
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