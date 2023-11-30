ФАС проверит, почему подорожали яйца. В том числе и в Свердловской области

Также Минсельхоз подтвердил, что в 2023 году стоимость яиц выросла в связи с повышением на них спроса. Так, по данным Росстата, в октябре продукт подорожал в 18 регионах России до 10%, а в 52% рост составил от 10 до 20%. При этом в 14 регионах цены выросли на 20,1-39,9%.