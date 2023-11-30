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III Конгресс молодых ученых стартовал в парке науки и искусства «Сириус»

III Конгресс молодых ученых стартовал в парке науки и искусства «Сириус»

30 ноября 2023, 06:13
Фото: Росконгресс
III Конгресс молодых ученых с 28 ноября проходит в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Деловая повестка по результатам двух дней работы насчитывает более 120 мероприятий: стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы, презентации проектов.

Помимо этого, за два дня на площадках конгресса состоялось множество спортивных и культурных мероприятий, пишет 56orb.ru.

III Конгресс объединил около пяти тысяч делегатов, представляющих 85 регионов РФ, включая новые регионы, а также более чем 35 других стран. Стоит учесть, что среди участников III Конгресса более 970 человек являются кандидатами наук, а более чем 180 делегатов — доктора наук.

Программа первого дня конгресса содержала ключевые сессии по развитию природоподобных технологий в РФ, мерам поддержки производства малотоннажной химии, развитию производства российского лабораторного оборудования и реагентов. Многим участникам деловой программы представилась возможность стать свидетелями интерактивной встречи с российскими космонавтами «Быть первым», проведенной путем подключения российского сегмента Международной космической станции.

Программа второго дня работы III Конгресса была нацелена на решение вопросов международной деловой повестки, связанных с взаимодействием научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки.

Яркое начало второго дня Конгресса молодых ученых было обеспечено благодаря конференции «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Сколтех собрали участников на лекторий, совмещенный с сеансом скандинавской ходьбы в Олимпийском парке.

Также во второй день работы конгресса трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов дал сеанс одновременной игры с молодыми учеными и провел мастер-класс, посвященный решению логических задач шахматной композиции.

III Конгресс молодых ученых проводится в период с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Он представляет собой ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, анонсированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Выполнением задач по организации Конгресса молодых ученых занимаются Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. В роли информационного партнера выступает медиахолдинг 1MI.

Более подробная информация о Конгрессе молодых ученых и программе его мероприятий содержится на сайте конгресс.наука.рф.

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