III Конгресс молодых ученых стартовал в парке науки и искусства «Сириус»

III Конгресс объединил около пяти тысяч делегатов, представляющих 85 регионов РФ, включая новые регионы, а также более чем 35 других стран. Стоит учесть, что среди участников III Конгресса более 970 человек являются кандидатами наук, а более чем 180 делегатов — доктора наук.