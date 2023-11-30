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Цены на продукты в оливье названы в Нижнем Тагиле

Индекс «Оливье»: сколько стоит салат на новый год в Нижнем Тагиле в 2023 году

30 ноября 2023, 10:07
Фото: tagilcity.ru

Цены на продукты в оливье названы в Нижнем Тагиле

Традиционным любимым блюдом для празднования нового года среди жителей Нижнего Тагила считается салат «Оливье». Редакция TagilCity.ru ежегодно сравнивает стоимость продуктов и высчитывает, сколько придется потратить денег для приготовления блюда на четырех человек.

Для расчета мы взяли традиционный классический рецепт. Итак, для приготовления салата необходимо взять:

  • Вареные яйца — 4 штуки;
  • вареный картофель — 4 штуки;
  • свежие огурцы — 4 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • майонез — 1 банка (250 грамм);
  • вареная колбаса — 300-400 грамм;
  • зелень — по вкусу.

Любимый рецепт приготовления «Оливье» может отличаться от классического. Некоторые тагильчане предпочитают использовать соленые или маринованные огурцы вместо свежих или добавлять репчатый лук вместо зеленого.

Журналист TagilCity.ru посетила два продуктовых магазина известных торговых марок и сравнила цены на необходимые продукты. Стоит отметить, что стоимость может значительно отличаться и зависит от торговой марки, производителя, а также упаковки.

Так, например, в «Монетке» десяток яиц можно приобрести от 100 до 130 рублей, килограмм картофеля — за 18 рублей, а моркови — от 30 до 45 рублей. Огурцы обходятся покупателям в 100 рублей, 400 грамм вареной колбасы (по акции) — в 100-180 рублей. Майонез в баночке стоит — 55 рублей, консервированный горошек — от 50 до 80 рублей.

Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Цены на продукты для "Оливье" в "Монетке"
Фото: tagilcity.ru

В «Магните» яйца в количестве десять штук тагильчане могут приобрести по цене от 97 до 210 рублей. Огурцы стоят 96 рублей, картошка — 16-50 рублей, морковь — 21-40 рублей. Зеленый горошек в зависимости от марки обойдется в сумму от 70 до 120 рублей, майонез — в 47 рублей, колбаса — в 110-330 рублей.

Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Цены на продукты для "Оливье" в "Магните"
Фото: tagilcity.ru

Итак, итоговая стоимость «Оливье» в 2023 году в Нижнем Тагиле составила 359 рублей. То есть за год цена на него снизилась более чем на 10%. При этом для расчета были взяты самые минимальные цены:

  • Яйца — 38 рублей;
  • картофель — 8 рублей;
  • огурцы — 48 рублей;
  • морковь — 8 рублей;
  • зеленый горошек — 50 рублей;
  • майонез — 47 рублей;
  • вареная колбаса — 100 рублей;
  • зелень — 60 рублей

Между тем, приготовить «Оливье» на новый год получится дешевле, если, например, не покупать овощи в магазинах, а выращивать их летом самим (если не считать свои труды и расходы на садоводство). А самые занятые жители Нижнего Тагила, которым некогда заниматься приготовлением угощения перед праздником, могут купить уже готовый салат. Однако если готовишь сам, то есть возможность выбрать качество продуктов и производителей.

Напомним, индекс «Оливье» в 2022 году в Нижнем Тагиле составил 408 рублей, а по данным Росстата в среднем по стране — 480 рублей.

Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год
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