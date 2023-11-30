Индекс «Оливье»: сколько стоит салат на новый год в Нижнем Тагиле в 2023 году

Между тем, приготовить «Оливье» на новый год получится дешевле, если, например, не покупать овощи в магазинах, а выращивать их летом самим (если не считать свои труды и расходы на садоводство). А самые занятые жители Нижнего Тагила, которым некогда заниматься приготовлением угощения перед праздником, могут купить уже готовый салат. Однако если готовишь сам, то есть возможность выбрать качество продуктов и производителей.