Какие продукты подорожали за неделю в Свердловской области

Кроме огурцов более чем на 3% в регионе выросла цена на куриные яйца и составила 101,27 рубля за десяток. Литр молока обходился свердловчанам в 67,07 рубля (+0,93%), килограмм сосисок — в 530,95 рубля (+2,15%), пшеничного хлеба — в 92,31 (+0,42%). Также в список подорожавших продуктов вошли рыба, творог, смеси для детского питания, сыры, полукопченая колбаса, гречка, вермишель и яблоки.