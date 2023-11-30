Какие продукты подорожали за неделю в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Согласно статистике, килограмм свежих огурцов в среднем стоил 127,58 рубля (+3,87%). Также подорожали помидоры до 206,97 рубля (+0,16%) и свекла, до 32,1 рубля (+2,18%). Остальные овощи, наоборот, подешевели. Например, картофель покупатели могли приобрести за 19,97 рубля (-2,2%), капусту — за 27,15 рубля (-1,29%), репчатый лук — за 28,38 (-0,68%), а морковь — за 35,86 (-4,59%).
Кроме огурцов более чем на 3% в регионе выросла цена на куриные яйца и составила 101,27 рубля за десяток. Литр молока обходился свердловчанам в 67,07 рубля (+0,93%), килограмм сосисок — в 530,95 рубля (+2,15%), пшеничного хлеба — в 92,31 (+0,42%). Также в список подорожавших продуктов вошли рыба, творог, смеси для детского питания, сыры, полукопченая колбаса, гречка, вермишель и яблоки.
Помимо борщевого набора подешевели и некоторые другие позиции. Например, курица, сливочное и подсолнечное масло, соль и сахар, чай, мука и водка.