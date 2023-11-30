Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
— Первая задача всей нашей ветеранской организации «Боевое братство» — поддержка ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей. Вторая, и это не менее важно, — патриотическое воспитание молодежи. Я считаю, что надо учить детей уважать своих родителей, свой город и свое государство. Поскольку я являюсь командиром поискового отряда «Боевое братство», третья задача — работа по сохранению исторической памяти нашего народа о Великой Отечественной войне.
Формат работы «Боевого братства» очень большой. Работа с молодежью и помощь ветеранам боевых действий в прохождении реабилитации — лишь часть направлений деятельности этого проекта.
— Для ребят из моей организации, для меня, для моей супруги основная личная цель — испытывать радость от того, что мы делаем. Мы не ищем материальных благ, доходов, какого-то особого положения. Мы просто работаем, и нам это нравится. Нравится получать позитивные отклики от ребят, отклик от простых людей, от учеников школ и колледжей. Члены «Военного братства» посещают воинские части и общаются со служащими. Помогают ребятам, вернувшимся из зоны специальной военной операции, и тем, кто прямо сейчас находится на передовой.
— Мы работаем на Гальянке почти 20 лет. Район фактически вырос на наших глазах, поэтому крайне важно, чтобы люди чувствовали себя здесь в безопасности и относились к этим улицам, домам, как к чему-то своему, гордились своим районом и уважали его жителей. Все это и есть суть патриотизма. В этом отношении работа «Боевого братства» и наша миссия полностью совпадают.
Патриотизм — это комплексная работа. Например, «СтройСервис» вместе с «Боевым братством» проводят мероприятия в формате дворовых и школьных праздников. Рассказывают ребятам о патриотизме, устраивают различные показательные выступления спецназовцев, эстафеты. В подобных событиях участвуют члены Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» и вокально-инструментальный ансамбль силовых структур «Крылья Тагила».
— Все это сплачивает детей и взрослых. Они ощущают себя значимыми и важными, поэтому мы собрали для них все максимально интересное и живое. Наш формат в основном предполагает игры в теплое время года, но мы постараемся не прекращать деятельность и зимой, находя для наших праздников теплые помещения.
— Все зависит от того, по какой тематике у нас происходит встреча. Так, с началом СВО очень много вопросов было не только у молодежи, но и у взрослых людей, о том, что происходит. Если это касается исторической памяти, когда мы рассказываем про наши поисковые мероприятия, экспедиции, многие узнают, как найти погибшего родственника, либо пропавшего без вести больше 75 лет назад, можно ли записаться в поисковый отряд. Если это рассказ об уроках мужества, молодежь спрашивает, как попасть в военное училище, какие учебные заведения силовых структур есть в Свердловской области и куда лучше подавать документы. Им интересно общаться с людьми, которые прошли горячие точки. Часто дети смотрят на ветеранов так, как когда-то советские люди смотрели на Юрия Гагарина.
— Для сотрудников «СтройСервиса» нет различия, «это мои должностные обязанности, а это уже нет». Если можем, то помогаем всем. Они же сами живут на территории этого района. Здесь учатся наши дети и внуки, и мы достаточно давно осознали, что шефская помощь — это не менее важно, чем быстрое устранение аварии. Все начинается с нас.
— Все, что мы провели, уже произвело определенный фурор не только в Нижнем Тагиле, но и в стране. Отчеты об этих мероприятиях мы отправляли по линии «Боевого братства» в Москву. Там отметили, что такого формата дворовых мероприятий за последние годы мало где проводилось. Поэтому то, что мы уже успели сделать — очень большой шаг. В дальнейшем хотим сохраним формат дворовых праздников. И более интенсивно работать со школами, которые обслуживаются управляющей компанией. Договорились, что «СтройСервис» будет участвовать в нашем новом проекте по созданию Центра социальной реабилитации для наших ветеранов. Там будут проводиться мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти, уроки мужества и другие встречи.
— В этом плане мы постоянно работаем в колледжах, институтах. Рассказываем о том, что такое настоящий патриотизм. Формируем у ребят гражданскую позицию. В то же время мы не пытаемся кого-то в чем-то переубедить, а всего лишь стараемся четко высказать свою точку зрения. В отношении выборов президента России у нас есть четкая давно сформированная позиция: есть Президент — есть Россия. Поэтому, я считаю, что когда начнется избирательная компания, то сидеть на печи — некрасиво. «Боевое братство» и «СтройСервис» создадут на Гальянке штаб общественной поддержки выборов президента. Будем призывать людей к участию в выборах и рассказывать, как это важно.
Уже вернувшись сюда, в Нижний Тагил, один из десантников, который находится с первых дней на СВО, прислал Андрею Малинину сообщение: «Всем огромное спасибо за то, что не забывают нас, за то, что для вас нет такого понятия „у меня там никого нет“, за то, что мы для вас родные и близкие люди».
Штаб нужен для того, чтобы выполнить нашу главную задачу — пробудить в людях гражданскую позицию. У нашего президента высокий кредит доверия, но ведь можно его еще увеличить. Можно доносить информацию через общение с рабочими коллективами, через встречи и беседы. Все это хочется сделать не для галочки, а по собственному желанию, от души, — отметил учредитель УК «СтройСервис» Артем Рубцов.
По словам Андрея Малинина, гражданская позиция ветеранов, простых граждан, жителей Гальянки, города в целом — сплотиться вокруг президента и все преодолеть. Победа может быть достигнута только при консолидации всего общества, армии, силовых структур и простых граждан.
— Ребята говорят, что им нужна психологическая поддержка по возращении домой. Им тяжело. Мы хотим помочь бойцам с этим и уже до Нового года предоставить для них возможность реабилитации в этом направлении. Также нужна помощь в медицинской реабилитации и юридическая. Бывают, например, случаи, когда не приходят выплаты. Мы даем советы как правильно выйти из этой ситуации. Для всего этого участникам СВО, их семьям и нужен городской Центр помощи и реабилитации. Главное, чтобы ребята не считали себя брошенными, ведь адаптироваться к обычной жизни по возвращении им будет очень не просто. Надо помогать, и помощь придет.