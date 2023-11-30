Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом

— Все зависит от того, по какой тематике у нас происходит встреча. Так, с началом СВО очень много вопросов было не только у молодежи, но и у взрослых людей, о том, что происходит. Если это касается исторической памяти, когда мы рассказываем про наши поисковые мероприятия, экспедиции, многие узнают, как найти погибшего родственника, либо пропавшего без вести больше 75 лет назад, можно ли записаться в поисковый отряд. Если это рассказ об уроках мужества, молодежь спрашивает, как попасть в военное училище, какие учебные заведения силовых структур есть в Свердловской области и куда лучше подавать документы. Им интересно общаться с людьми, которые прошли горячие точки. Часто дети смотрят на ветеранов так, как когда-то советские люди смотрели на Юрия Гагарина.