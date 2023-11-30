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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Китай предлагает план мирного урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС

30 ноября 2023, 17:21
30 ноября Китай опубликовал свои предложения по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС. План был представлен газетой «Жэньминь жибао» с ссылкой на китайское МИД.

Согласно документу, стороны должны немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасное передвижение гуманитарной помощи. В Китае считают, что формула «два государства для двух народов» является единственным решением. Об этом пишет RTVI.

Предлагаемый план состоит из пяти пунктов. Первый — прекращение огня и боевых действий. Согласно документу, Совет Безопасности ООН должен отреагировать на призывы международного сообщества о всеобъемлющем прекращении огня и способствовать снижению напряженности в конфликте.

Второй пункт — защита гражданского населения. Китай подчеркивает необходимость прекращения всех нападений на гражданских лиц и нарушения международного права, а также исключения атак на гражданские объекты. Пекин призывает Совет Безопасности ООН ясно выразить свое противодействие насильственному перемещению палестинских гражданских лиц и требует освобождения всех гражданских лиц и заложников.

Третий пункт — обеспечение доступа к гуманитарной помощи. Все заинтересованные стороны должны гарантировать, чтобы жители сектора Газа получали необходимые товары, услуги и медицину для выживания. Кроме того, Китай призывает страны-члены Совета Безопасности ООН укрепить координирующую роль ООН в организации гуманитарной помощи. Также предлагается увеличить объем гуманитарной помощи.

Четвертый пункт — усиление дипломатического посредничества. Китай считает, что страны-члены Совета Безопасности ООН должны активизировать свою роль посредников, чтобы предотвратить расширение конфликта на всю регион.

И пятый пункт — возвращение к обсуждению плана «два государства для двух народов». Китай предлагает провести международную конференцию под эгидой Совета Безопасности ООН, на которой будет разработана «дорожная карта» окончательного решения вопроса о Палестине. Согласно документу, создание палестинского государства необходимо для достижения этой цели.

#Политика
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