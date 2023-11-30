Китай предлагает план мирного урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС

И пятый пункт — возвращение к обсуждению плана «два государства для двух народов». Китай предлагает провести международную конференцию под эгидой Совета Безопасности ООН, на которой будет разработана «дорожная карта» окончательного решения вопроса о Палестине. Согласно документу, создание палестинского государства необходимо для достижения этой цели.