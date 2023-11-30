tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Консервы, сок и селедка. Топ-3 самых «патриотичных продукта» с полок магазинов

Консервы, сок и селедка. Топ-3 самых «патриотичных продукта» с полок магазинов

30 ноября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Порывы патриотизма не обошли и полки российских магазинов. Представляем вашему вниманию топ-3 самых «патриотичных» продукта, замеченных на прилавках.

Консервы «За родину!»

Такие консервы обнаружены в продуктовом магазине поселка Шебекино Белгородской области.

Фото: "Новые известия"

Однако тема «армейских консервов» актуальна уже давно. К примеру, на маркетплейсах представлена продукция той же торговой марки.

Фото: "Новые известия"

Торговая сеть «Светофор» реализует «патриотичную» мясо-растительную продукцию под брендом «Армия России». Это консервы с готовым вторым обеденным блюдом. Например, плов со свининой или курица с овощами.

Фото: "Новые известия"

Закуска — «Сельдь с русского корабля»

Продается она в 500-граммовой банке. Это филе тихоокеанской сельди в масле. Как заявлено на упаковке, выпускается она производителем «Остров». Однако к этой компании товар отношения не имеет, пишут «Новые известия».

Фото: "Новые известия"

Сок «Я — русский»

Такой березовый сок замечен на одном из прилавков Санкт-Петербурга. В социальных сетях новинку уже интерпретируют как коллаборацию с известной песней исполнителя Shaman. Кроме того, упаковка напоминает внешне известный бренд «Я». При этом на черной упаковке нанесен триколор.

Фото: "Новые известия"

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-5 советах, как можно экономить зимой.

Екатеринбург вошел в топ-3 городов с самой дорогой арендой однушек
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублейТОП-3 лучших производителей зимних шин по отзывам автовладельцевОбитающее в Екатеринбурге привидение попало в топ-7 призраков России
#Еда#Продукты#Рыба#Консервы#Ирина Кирилова#Сок
Подпишитесь
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Вчера, 13:36
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
Сегодня, 06:35
Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 15:44
В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина
Вчера, 14:14
В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери
Вчера, 14:53
Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»
Вчера, 16:16