Консервы, сок и селедка. Топ-3 самых «патриотичных продукта» с полок магазинов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Такие консервы обнаружены в продуктовом магазине поселка Шебекино Белгородской области.
Однако тема «армейских консервов» актуальна уже давно. К примеру, на маркетплейсах представлена продукция той же торговой марки.
Торговая сеть «Светофор» реализует «патриотичную» мясо-растительную продукцию под брендом «Армия России». Это консервы с готовым вторым обеденным блюдом. Например, плов со свининой или курица с овощами.
Продается она в 500-граммовой банке. Это филе тихоокеанской сельди в масле. Как заявлено на упаковке, выпускается она производителем «Остров». Однако к этой компании товар отношения не имеет, пишут «Новые известия».
Такой березовый сок замечен на одном из прилавков Санкт-Петербурга. В социальных сетях новинку уже интерпретируют как коллаборацию с известной песней исполнителя Shaman. Кроме того, упаковка напоминает внешне известный бренд «Я». При этом на черной упаковке нанесен триколор.