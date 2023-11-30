Консервы, сок и селедка. Топ-3 самых «патриотичных продукта» с полок магазинов

Такой березовый сок замечен на одном из прилавков Санкт-Петербурга. В социальных сетях новинку уже интерпретируют как коллаборацию с известной песней исполнителя Shaman. Кроме того, упаковка напоминает внешне известный бренд «Я». При этом на черной упаковке нанесен триколор.