ЛГБТ-движение в России признано экстремистским

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Теперь его деятельность официально запрещена в РФ. Иск Минюста был подан в суд 17 ноября. Дело было засекречено, журналисты были приглашены только на оглашение результата, сообщает РБК.
Ранее Минюст сообщал, что в ЛГБТ-движении были выявлены разные признаки и проявления экстремизма, а также возбуждение вражды на фоне религии.
Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры.
Тем не менее в стране был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Его подписал Владимир Путин. До этого была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних граждан.
Нарушение закона карается штрафом до 400 тысяч рублей, а также до 5 млн рублей для юридических лиц.
Ранее Владимир Путин утверждал, что Запад пытается пропагандировать в России ЛГБТ.