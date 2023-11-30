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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение экстремистским

ЛГБТ-движение в России признано экстремистским

30 ноября 2023, 12:38
Фото: Midjourney

Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение экстремистским

Верховный суд России признал экстремистским и запретил в стране движение ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме 30 ноября.

Теперь его деятельность официально запрещена в РФ. Иск Минюста был подан в суд 17 ноября. Дело было засекречено, журналисты были приглашены только на оглашение результата, сообщает РБК.

Ранее Минюст сообщал, что в ЛГБТ-движении были выявлены разные признаки и проявления экстремизма, а также возбуждение вражды на фоне религии.

Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры.

Тем не менее в стране был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Его подписал Владимир Путин. До этого была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних граждан.

Нарушение закона карается штрафом до 400 тысяч рублей, а также до 5 млн рублей для юридических лиц.

Ранее Владимир Путин утверждал, что Запад пытается пропагандировать в России ЛГБТ.

В России возбуждено первое административное дело за пропаганду ЛГБТ
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#Политика#Россия#Владимир Путин#Запрет#Экстремизм#Журналисты#Минюст#Верховный суд#Пропаганда#ЛГБТ-движение#Смена пола#18+#Дарья Сорокина
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