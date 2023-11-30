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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Екатеринбурге с 1 декабря изменится нумерация маршрутов

Номера 22 маршрутов автобусов в Екатеринбурге снова изменятся. Список

30 ноября 2023, 09:06
Фото: 1MI

В Екатеринбурге с 1 декабря изменится нумерация маршрутов

Нумерация части автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменится с 1 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Это позволит использовать в городе единую сквозную нумерацию автобусов. Всего изменятся номера у 22 маршрутов. Это финальный этап приведения в порядок системы. Теперь трамваи будут иметь номера от 1 до 24, троллейбусы от 25 до 39, а автобусы от 40.

Изменения будут следующими:

  • № 41 (ранее № 09) «Заречный — Промышленный проезд»;
  • № 47 (ранее № 37) «Елизавет — ТЦ „Мега“;
  • № 49 (ранее № 27) „ТЦ „Мега“ — ЖБИ»;
  • № 51 (ранее № 012) «Елизавет — Патрушиха»;
  • № 52 (ранее № 019) «Елизавет — Патрушиха»;
  • № 55 (ранее № 05) «Химмаш — Патрушиха»;
  • № 60 (ранее № 36) «УрФУ — Химмаш»;
  • № 62 (ранее № 016) «Дворец дзюдо — Южная подстанция»;
  • № 66 (ранее № 01) «Метро Ботаническая — а/п „Кольцово“ — станция „Кольцово“;
  • № 67 (ранее 57А) „ДМБ № 9 — Школа „Созвездие“;
  • № 70 (ранее № 070) „ТЦ „Парк Хаус“ — поселок Мичуринский (сады)»;
  • № 72 (ранее № 12) «Южная подстанция — НПЦ „Онкология“;
  • № 74 (ранее № 047) „Трактовая — Громова“;
  • № 77 (ранее № 077) „Ритейл парк (Солнечный — Высоцкого)“;
  • № 78 (ранее № 042) „ТЦ „Леруа Мерлен“ (переулок Базовый) — Химмаш»;
  • № 82 (ранее № 082) «Уралтехгаз — КОР»;
  • № 83 (ранее № 083) «Монтажников — ЖК „Светлый“;
  • № 86 (ранее № 056) „Вишневая — „Сосновый Бор“;
  • № 87 (ранее № 052) „Авангард — Дворец дзюдо“;
  • № 89 (ранее № 030) „УрФУ — Окраинная“;
  • № 93 (ранее № 014) „ТЦ „Лента“ (Академический) — ДМБ № 9»;
  • № 98 (ранее № 38) «База ОМОН — Поликлиника».

В администрации отметили, что при возникновении вопросов по поводу нумерации маршрутов можно обратиться по телефону +7 (343) 304-32-93 (по будням с 09:00 до 18:00).

Напомним, ранее у городского перевозчика «Гортранса» в Екатеринбурге возникли проблемы со счетами. В частности, их арестовала ФНС из-за долгов по налогам. Из-за этого автбусам грозила остановка.

#Транспорт#Маршрут#Изменения#Автобусы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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