Номера 22 маршрутов автобусов в Екатеринбурге снова изменятся. Список

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Это позволит использовать в городе единую сквозную нумерацию автобусов. Всего изменятся номера у 22 маршрутов. Это финальный этап приведения в порядок системы. Теперь трамваи будут иметь номера от 1 до 24, троллейбусы от 25 до 39, а автобусы от 40.
Изменения будут следующими:
В администрации отметили, что при возникновении вопросов по поводу нумерации маршрутов можно обратиться по телефону +7 (343) 304-32-93 (по будням с 09:00 до 18:00).
Напомним, ранее у городского перевозчика «Гортранса» в Екатеринбурге возникли проблемы со счетами. В частности, их арестовала ФНС из-за долгов по налогам. Из-за этого автбусам грозила остановка.