Номера 22 маршрутов автобусов в Екатеринбурге снова изменятся. Список

Это позволит использовать в городе единую сквозную нумерацию автобусов. Всего изменятся номера у 22 маршрутов. Это финальный этап приведения в порядок системы. Теперь трамваи будут иметь номера от 1 до 24, троллейбусы от 25 до 39, а автобусы от 40.