Новая выплата для участников СВО появится в Свердловской области

По словам главы комитета ЗакСо по земельным отношениям Михаила Копытова, участники спецоперации могут получить участок земли или их родные могут получить компенсацию. Ожидается, что законопроект будет принят 5 декабря, а действовать он начнет с 1 января 2024 года.