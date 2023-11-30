Новая выплата для участников СВО появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Проект был разработан после поручения президента РФ Владимира Путина о дополнительной поддержке военных. Размеры и порядок начисления выплаты будут утверждены позднее, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов.
По словам главы комитета ЗакСо по земельным отношениям Михаила Копытова, участники спецоперации могут получить участок земли или их родные могут получить компенсацию. Ожидается, что законопроект будет принят 5 декабря, а действовать он начнет с 1 января 2024 года.
Напомним, ранее стало известно, у кого вырастут пенсии в 2024 году.