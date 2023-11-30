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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Свердловской области участники СВО смогут получить деньги на покупку земли

Новая выплата для участников СВО появится в Свердловской области

30 ноября 2023, 08:28
Фото: Midjourney

В Свердловской области участники СВО смогут получить деньги на покупку земли

Для участников спецоперации из Свердловской области будет введена новая выплата. Теперь они смогут получать средства на приобретение земельных участков. Инициативу поддержали депутаты ЗакСо.

Проект был разработан после поручения президента РФ Владимира Путина о дополнительной поддержке военных. Размеры и порядок начисления выплаты будут утверждены позднее, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов.

По словам главы комитета ЗакСо по земельным отношениям Михаила Копытова, участники спецоперации могут получить участок земли или их родные могут получить компенсацию. Ожидается, что законопроект будет принят 5 декабря, а действовать он начнет с 1 января 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, у кого вырастут пенсии в 2024 году.

#Экономика#Свердловская область#Деньги#Выплаты#Ирина Кирилова#СВО
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