Новые автобусы доехали до Екатеринбурга. Фото

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Новый транспорт низкопольный и в нем есть пандусы для маломобильных граждан. По мнению Орлова, водителям будет приятнее работать на таком транспорте. В общей сложности в столицу Урала прибудут 95 новых НЕФАЗов до 2024 года.
В горадминистрации также сообщили, что у автобусов есть динамики, через которые водители смогут общаться с пассажирами, стоящими на остановке. У транспорта есть система видеокамер, а также мониторы для размещения информации о маршруте.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге наблюдается острый дефицит водителей. Из-за этого даже сокращают автобусные маршруты.