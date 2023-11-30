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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Екатеринбург получил новую партию автобусов

Новые автобусы доехали до Екатеринбурга. Фото

30 ноября 2023, 12:03
Фото: Администрация Екатеринбурга

Екатеринбург получил новую партию автобусов

Очередную партию автобусов получил Екатеринбург. Всего их 35 штук. По словам главы города Алексея Орлова, вместимость каждого — 96 человек.

Новый транспорт низкопольный и в нем есть пандусы для маломобильных граждан. По мнению Орлова, водителям будет приятнее работать на таком транспорте. В общей сложности в столицу Урала прибудут 95 новых НЕФАЗов до 2024 года.

В горадминистрации также сообщили, что у автобусов есть динамики, через которые водители смогут общаться с пассажирами, стоящими на остановке. У транспорта есть система видеокамер, а также мониторы для размещения информации о маршруте.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Напомним, ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге наблюдается острый дефицит водителей. Из-за этого даже сокращают автобусные маршруты.

#Транспорт#Автобус#Администрация#Водитель#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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