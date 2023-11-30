Общественные туалеты появились в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Так, одна кабинка была установлена в Историческом сквере. Остальные позже появятся на Карла Маркса, на улицах Горького и Малышева, на набережной Рабочей Молодежи, а также в сквере Дзержинского, пишет Е1.
Известно, что мэрия закупила туалетные кабинки на 30,8 миллиона рублей. Они должны были появиться в городе еще в летние месяцы, однако не сразу удалось найти компанию-поставщика. В итоге поставщиком стала башкирская организация «МК групп».
Напомним, мэрия Нижнего Тагила ищет поставщика, который будет заниматься уборкой общественных туалетов. Администрация готова заплатить за данную услугу более четыре миллионов рублей.