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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Уличные туалеты поставили в центре Екатеринбурга

Общественные туалеты появились в центре Екатеринбурга

30 ноября 2023, 14:38
Фото: Е1

Уличные туалеты поставили в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге появились уличные туалеты. Уже установлено пять штук. Всего в городе появится восемь туалетных кабинок.

Так, одна кабинка была установлена в Историческом сквере. Остальные позже появятся на Карла Маркса, на улицах Горького и Малышева, на набережной Рабочей Молодежи, а также в сквере Дзержинского, пишет Е1.

Известно, что мэрия закупила туалетные кабинки на 30,8 миллиона рублей. Они должны были появиться в городе еще в летние месяцы, однако не сразу удалось найти компанию-поставщика. В итоге поставщиком стала башкирская организация «МК групп».

Напомним, мэрия Нижнего Тагила ищет поставщика, который будет заниматься уборкой общественных туалетов. Администрация готова заплатить за данную услугу более четыре миллионов рублей.

В Екатеринбурге стало дороже ходить в туалет
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#Общество#Город#Поставщик#Мэрия#Установка#Общественный туалет#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Туалеты#Исторический сквер
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