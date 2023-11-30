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Updated Сегодня, 10:40

Число пациентов увеличилось в травмпунктах Екатеринбурга в дни гололеда

Очереди выстроились в травмпункты Екатеринбурга из-за гололеда

30 ноября 2023, 10:38
Фото: 1MI

Число пациентов увеличилось в травмпунктах Екатеринбурга в дни гололеда

В травмпунктах Екатеринбурга выстроились очереди из травмированных из-за гололедицы граждан. Выросло число случаев падения на льду.

Сегодня людей намного больше, чем 29 ноября, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудников медучреждения.

Все пришли именно из-за того, что поскользнулись — кто на костылях, кто ползком, — рассказал охранник в травмпункте на Бажова.

Пациенты, как и 29 ноября, ожидали рентгена по 4-5 часов, утверждает сотрудник медучреждения. В это время происходили и конфликты — пациентов пришлось успокаивать медперсоналу.

В травмпункте на Вторчермете очереди поменьше. Однако травмированные утверждают, что приема ждали по 1-2 часа. Большинство пациентов здесь — тоже упавшие на улицах граждане.

Очереди из травмированных стали выстраиваться 29 ноября, после того как в Екатеринбурге прошел ледяной дождь. Несмотря на то, что улицы посыпаны противогололедными смесями, скользскость сохраняется.

Гололед прогнозируется в Нижнем Тагиле 30 ноября
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#Происшествия#Гололед#Падение#Рентген#Травмпункты#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина#Медучреждение
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