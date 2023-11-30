Очереди выстроились в травмпункты Екатеринбурга из-за гололеда

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Сегодня людей намного больше, чем 29 ноября, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудников медучреждения.
Все пришли именно из-за того, что поскользнулись — кто на костылях, кто ползком, — рассказал охранник в травмпункте на Бажова.
Пациенты, как и 29 ноября, ожидали рентгена по 4-5 часов, утверждает сотрудник медучреждения. В это время происходили и конфликты — пациентов пришлось успокаивать медперсоналу.
В травмпункте на Вторчермете очереди поменьше. Однако травмированные утверждают, что приема ждали по 1-2 часа. Большинство пациентов здесь — тоже упавшие на улицах граждане.
Очереди из травмированных стали выстраиваться 29 ноября, после того как в Екатеринбурге прошел ледяной дождь. Несмотря на то, что улицы посыпаны противогололедными смесями, скользскость сохраняется.