Одна из сильнейших магнитных бурь года накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Так, утром 1 декабря возмущения будут слабыми на уровне 5 баллов. При этом уже к обеду, примерно к 12:00, буря достигнет активности в 7 баллов. При этом максимальный показатель составляет 9 баллов.
Однако уже через два часа буря утихнет и снова будет слабоактивной. В субботу, 2 декабря, активность бури также будет слабой, а затем она утихнет, но вернется 5 декабря.
При этом представитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, ранее заявила «РИА Новости», что на днях на Солнце была сильная вспышка напротив Земли. Эксперт предполагала, что последствия будут видны скоро. Таким образом, надвигается одна из сильнейших магнитных бурь года.
По утверждениям ученых ИЗМИРАН, приближающаяся буря является следствием нескольких серьезных событий на Солнце. По словам руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина, 27 ноября на Солнце случились четыре крупных волоконных события. А 28 ноября была замечена вспышка, пишут «Новые известия».
Напомним, ранее стало известно, что тепло в Свердловской области заканчивается и приближаются холода. Так, уже 1 ноября похолодает до -7.