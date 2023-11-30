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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

Сильная магнитная буря надвигается на Свердловскую область

Одна из сильнейших магнитных бурь года накроет Свердловскую область

30 ноября 2023, 07:17
Фото: Midjourney

Сильная магнитная буря надвигается на Свердловскую область

Сильная магнитная буря накроет Свердловскую область днем 1 декабря. По данным Гисметео, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Асбесте и других городах региона будет одинаковая геомагнитная активность.

Так, утром 1 декабря возмущения будут слабыми на уровне 5 баллов. При этом уже к обеду, примерно к 12:00, буря достигнет активности в 7 баллов. При этом максимальный показатель составляет 9 баллов.

Однако уже через два часа буря утихнет и снова будет слабоактивной. В субботу, 2 декабря, активность бури также будет слабой, а затем она утихнет, но вернется 5 декабря.

При этом представитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, ранее заявила «РИА Новости», что на днях на Солнце была сильная вспышка напротив Земли. Эксперт предполагала, что последствия будут видны скоро. Таким образом, надвигается одна из сильнейших магнитных бурь года.

По утверждениям ученых ИЗМИРАН, приближающаяся буря является следствием нескольких серьезных событий на Солнце. По словам руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина, 27 ноября на Солнце случились четыре крупных волоконных события. А 28 ноября была замечена вспышка, пишут «Новые известия».

Напомним, ранее стало известно, что тепло в Свердловской области заканчивается и приближаются холода. Так, уже 1 ноября похолодает до -7.

#Свердловская область#Погода#Магнитная буря#Солнце#Прогноз#Ученые#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
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