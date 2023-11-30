Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Екатерина — инвалид 2 группы. До 18 лет являлась воспитанницей «Тагильского пансионата», там же она и познакомилась с Алексеем, который имеет свои ограничения по здоровью. У ребят завязались романтические отношения. Как рассказывает сам Алексей, уже тогда в пансионате он принял решение защищать Катю от любых угроз.
По его словам, персонал не заботился в большинстве своем о том, что происходит и происходило в ее жизни: лишь только нагружали работой по уходу за лежачими больными, объясняя это тем, что трудотерапия полезна.
Уже тогда молодые люди начали строить планы по созданию семьи. Катя, утверждает собеседник редакции, является наследницей квартиры, ранее принадлежавшей ее родителям, которых на данный момент нет в живых. Когда Алексей с Екатериной приехали на адрес по прописке, выяснилось, что в квартире уже продолжительное время проживают некие люди, по словам мужчины — дальние родственники девушки.
С моей помощью и при моем участии Екатерине удалось посетить место своей прописки и найти, как они утверждали, дальних родственников, которые непонятно как прописались в ее квартире и на протяжении многих лет проживали в ней, хотя Катя говорит, что они просто были соседями и помогали ее родителям, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей.
По словам Алексея, пока Катя находилась под надзором пансионата, «дальние родственники» пытались оформить на нее опекунство, сославший на недееспособность девушки, но получили отказ. Екатерина якобы рассказывала о том, что эти люди плохо к ней относились, что они били ее.
Когда мы с Екатериной появилась на пороге квартиры, ее буквально начали задаривать подарками, а также обещаниями о дальнейшем разделе квартиры и самостоятельной жизни с любимым человеком, имея ввиду меня. Катя была мотивирована на скорый уход из «Нижнетагильского пансионата» в надежде на обещания, которые так и не были выполнены, — делится с TagilCity.ru Алексей.
И вот 11 сентября 2023 года Екатерина выписалась из учреждения, но вместо того, чтобы заняться необходимыми документами для дальнейшей жизни вне пансионата, ее якобы родственники начали оформлять доверенность на получение ее пенсии по инвалидности и водить к нотариусу. Мужчина предполагает, что эти люди хотят переписать спорную квартиру на себя.
Алексей рассказал, что после возвращения Кати в эту квартиру начал замечать на ее теле следы от побоев. А некоторое время спустя девушка перестала совсем выходить на связь. Редакция TagilCity.ru попыталась поговорить с предположительными родственниками Екатерины, но те отказались что-либо комментировать. Узнать степень родства выяснить не удалось, ровно как и то, кому принадлежит эта квартира.
Из-за переживаний за ее здоровье и вероятных мошеннических действий мною было принято решение наведаться на ее квартиру. Позвонив в домофон, я услышал от якобы ее родственников, а именно от их десятилетней дочери, много нецензурных слов. В квартиру меня не пустили, и убедиться лично в том, что Екатерина в порядке, я не смог, — рассказывает Алексей.
Алексей написал заявление в полицию о том, что Екатерину удерживают силой и не дают с ним увидеться. Также он отметил, что у Кати забрали все документы.
Спустя почти неделю Екатерина вышла на связь с Алексеем и сообщила, что находится в психиатрической клинике. Она попросила привезти ей телефон и необходимые средства личной гигиены.
Привезя ей необходимое, я узнал у лечащего врача, что Екатерина сама обратилась к ним с просьбой о помощи, что ее различными методами пытаются выжить из ее же квартиры, в которой, по-моему мнению, проживают лица незаконно. В которой они же устроили подобие массажного салона, забрав у нее пенсию и все документы, не возвращая их по сей день, — вспоминает Алексей.
Но в распоряжении нашей редакции есть информация от источника, приближенного к самому пансионату, в котором познакомились Алексей с Екатериной. Источник утверждает, что во время прибывания Екатерины в «Тагильском пансионате» к ней регулярно приезжали родственники, и они очень тепло общались с девушкой, пока в ее жизни не появился Алексей.
Кроме того, 29 ноября стало известно, что врач на время ограничил возможность Екатерины совершать звонки. Алексей по документам является доверенным лицом Екатерины, и на него запрет на звонки не распространяется.
Журналисты TagilCity.ru попытались побеседовать с лечащим врачом Екатерины, но, сославшись на врачебную тайну, она отказалась что-либо рассказывать. Единственное, нам удалось выяснить, что Катя по состоянию здоровья является крайне внушаемым человеком. На следующей неделе ее планируют выписать из больницы, и, как рассказывает Алексей, она опасается возвращаться в ту квартиру. Сам Алексей ждет ответов от правоохранителей: он уже обратился в прокуратуру Дзержинского района.