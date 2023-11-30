Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня

Но в распоряжении нашей редакции есть информация от источника, приближенного к самому пансионату, в котором познакомились Алексей с Екатериной. Источник утверждает, что во время прибывания Екатерины в «Тагильском пансионате» к ней регулярно приезжали родственники, и они очень тепло общались с девушкой, пока в ее жизни не появился Алексей.