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Парню выстрелили в голову в трамвае в Екатеринбурге

Парню выстрелили в голову в трамвае в Екатеринбурге

30 ноября 2023, 17:35
Фото: 1MI
Пострадавшим оказался 22-летний студент магистратуры журфака Уральского федерального университета, он госпитализирован с огнестрельным ранением лица, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Конфликт со стрельбой произошел в трамвае между студентом и группой молодых людей.

«Мотив сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью», — отмечается в сообщении.

Там его увидела вахтерша, которая и вызвала парню неотложку.

Сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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