Парню выстрелили в голову в трамвае в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Конфликт со стрельбой произошел в трамвае между студентом и группой молодых людей.
«Мотив сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в щеку пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью», — отмечается в сообщении.
Там его увидела вахтерша, которая и вызвала парню неотложку.
Сотрудники полиции устанавливают свидетелей произошедшего, изучают съемки с видеокамер уличного наблюдения и выясняют личности нападавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).