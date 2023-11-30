Первые зимние морозы придут в Нижний Тагил. Похолодает до -30 градусов

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Так, уже 5 декабря ночная температура будет держаться на уровне -20…-24 градуса. А вот 8 и 9 декабря она составит уже -32…-33 градуса. При этом в дневное время до 8 декабря будет теплее. Температура будет опускаться постепенно с -11 до -23 градусов.
Однако уже 9 декабря днем прогнозируется -30 градусов. Ветер при этом будет северный с порывами до 6 метров в секунду.
Ночные заморозки продержатся до 10 декабря. Так, в ночь на эту дату температура воздуха достигнет -32 градусов. Но в дневное время уже будет теплее. Столбики термометров поднимутся до -19 градусов. А вот ветер усилится до 8 метров в секунду.
Напомним, 1 декабря в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле, прогнозируется мощная магнитная буря.