Первые зимние морозы придут в Нижний Тагил. Похолодает до -30 градусов

Так, уже 5 декабря ночная температура будет держаться на уровне -20…-24 градуса. А вот 8 и 9 декабря она составит уже -32…-33 градуса. При этом в дневное время до 8 декабря будет теплее. Температура будет опускаться постепенно с -11 до -23 градусов.