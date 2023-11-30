Полиция устроила погоню за иностранцем на иномарке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Автоинспекторы хотели остановить автомобиль, чтобы проверить документы водителя, однако тот проигнорировал требование и пытался сбежать. Правоохранители устроили за ним погоню, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Для того, чтобы остановить водителя, инспекторы решили заблокировать автомобиль, после чего молодого человека задержали. По словам водителя, он хотел уехать из-за страха. В отношении него составили протокол, а авто поместили на стоянку.
Напомним, 17 ноября 2023 года в Екатеринбурге от сотрудников ГИБДД хотел скрыться пьяный водитель грузовика. Вскоре его удалось задержать.