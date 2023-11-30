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Водитель в Екатеринбурге испугался полиции и пытался от нее сбежать

Полиция устроила погоню за иностранцем на иномарке в Екатеринбурге

30 ноября 2023, 03:53
Фото: 1MI

Водитель в Екатеринбурге испугался полиции и пытался от нее сбежать

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за 21-летним водителем иномарки Daewoo Nexia, который пытался от них скрыться. Инцидент произошел 29 ноября 2023 года.

Автоинспекторы хотели остановить автомобиль, чтобы проверить документы водителя, однако тот проигнорировал требование и пытался сбежать. Правоохранители устроили за ним погоню, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Для того, чтобы остановить водителя, инспекторы решили заблокировать автомобиль, после чего молодого человека задержали. По словам водителя, он хотел уехать из-за страха. В отношении него составили протокол, а авто поместили на стоянку.

Напомним, 17 ноября 2023 года в Екатеринбурге от сотрудников ГИБДД хотел скрыться пьяный водитель грузовика. Вскоре его удалось задержать.

Водитель иномарки с признаками наркотического опьянения устроил погоню с ГИБДД
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