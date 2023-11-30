Президент России Владимир Путин проведет прямую линию

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Информацию анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое будет транслироваться на телевидении.
Песков отметил, что в студии будут находиться представители разных СМИ. Они зададут президенту интересующие их вопросы. Будут присутствовать представители федеральных медиа и иностранные журналисты.
Прием вопросов стартует 1 декабря. Задать их можно по телефону: 8-800-200-40-40, при помощи СМС на номер 0-40-40, либо через сайт moskva-putinu.ru, соцсети «ВКонтакте, Одноклассники» или мобильные приложения.
Конкретного хрометража для пресс-конференции не установлено. Вместе с волонтерами звонки будут принимать сотрудники ОНФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой для всех семей страны.