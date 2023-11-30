tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Прямая линия Владимира Путина состоится 14 декабря

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию

30 ноября 2023, 12:21
Фото: Официальный сайт Кремля

Прямая линия Владимира Путина состоится 14 декабря

Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся 14 декабря.

Информацию анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое будет транслироваться на телевидении.

Песков отметил, что в студии будут находиться представители разных СМИ. Они зададут президенту интересующие их вопросы. Будут присутствовать представители федеральных медиа и иностранные журналисты.

Прием вопросов стартует 1 декабря. Задать их можно по телефону: 8-800-200-40-40, при помощи СМС на номер 0-40-40, либо через сайт moskva-putinu.ru, соцсети «ВКонтакте, Одноклассники» или мобильные приложения.

Конкретного хрометража для пресс-конференции не установлено. Вместе с волонтерами звонки будут принимать сотрудники ОНФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой для всех семей страны.

Путин заявил о пятикратном сокращении проверок бизнеса
Узнать подробнее
Читайте также:
Режиссер из Екатеринбурга обратился с письмом к Путину, в котором разнес мэрию городаПутин подчеркнул международное значение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
#Политика#Владимир Путин#Прямая линия#Волонтеры#СМИ#Телевидение#Вопросы#Пресс-конференция#Дмитрий Песков#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Вчера, 13:36
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
Сегодня, 06:35
Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 15:44
В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина
Вчера, 14:14
В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери
Вчера, 14:53
Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»
Вчера, 16:16