Путин подведет итоги года на большой пресс-конференции

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
14 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он отметил, что это будет программа, транслируемая по телевизионным каналам, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Изначально было объявлено, что пресс-конференция состоится в 2023 году, но планы изменились. Для проведения мероприятия будет создана специальная студия, где будут присутствовать представители СМИ, включая иностранных журналистов.
Граждане смогут отправить свои обращения и вопросы с 1 декабря несколькими способами: позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, отправить СМС на номер 0-40-40, использовать сайт moskva-putinu.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», или мобильные приложения.
Обработку звонков и обращений граждан будут осуществлять сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) и волонтеры.
Последняя пресс-конференция с участием президента РФ состоялась 30 июня 2021 года. В ходе нее было задано 70 вопросов из 2,2 миллиона обращений россиян. Формат «Прямой линии» проводится с 24 декабря 2001 года и является важным инструментом для выражения мнения граждан и оценки работы руководства страны.