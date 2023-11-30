Путин подведет итоги года на большой пресс-конференции

Последняя пресс-конференция с участием президента РФ состоялась 30 июня 2021 года. В ходе нее было задано 70 вопросов из 2,2 миллиона обращений россиян. Формат «Прямой линии» проводится с 24 декабря 2001 года и является важным инструментом для выражения мнения граждан и оценки работы руководства страны.