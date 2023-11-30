tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Путин подведет итоги года на большой пресс-конференции

Путин подведет итоги года на большой пресс-конференции

30 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI
14 декабря пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой он подведет итоги года, ответит на вопросы журналистов и граждан, а также обсудит актуальные вопросы и вызовы, с которыми столкнулась Россия.

14 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он отметил, что это будет программа, транслируемая по телевизионным каналам, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Изначально было объявлено, что пресс-конференция состоится в 2023 году, но планы изменились. Для проведения мероприятия будет создана специальная студия, где будут присутствовать представители СМИ, включая иностранных журналистов.

Граждане смогут отправить свои обращения и вопросы с 1 декабря несколькими способами: позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, отправить СМС на номер 0-40-40, использовать сайт moskva-putinu.ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», или мобильные приложения.

Обработку звонков и обращений граждан будут осуществлять сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) и волонтеры.

Последняя пресс-конференция с участием президента РФ состоялась 30 июня 2021 года. В ходе нее было задано 70 вопросов из 2,2 миллиона обращений россиян. Формат «Прямой линии» проводится с 24 декабря 2001 года и является важным инструментом для выражения мнения граждан и оценки работы руководства страны.

Подпишитесь
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Вчера, 13:36
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
Сегодня, 06:35
Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 15:44
В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина
Вчера, 14:14
В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери
Вчера, 14:53
Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»
Вчера, 16:16