Ремонт завершается: в Нижнем Тагиле утвержден дизайн-проект школы №32

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По словам градоначальника, в школе уже начался завершающий этап капитального ремонта. Владислав Пинаев отметил, что перед сдачей объектов, администрация всегда старается показать их тагильчанам, чтобы выслушать замечания и мнения, пока можно что-то исправить.
Пообщался с родителями, рассказал о том, как удалось добиться реконструкции старейшей школы, что в ней изменилось, как город участвует в президентских национальных проектах, — написал мэр в соцсетях.
В администрации школы отметили, что в ходе выездного совещания на стройплощадке был утвержден дизайн-проект помещений. Родители, в свою очередь, поблагодарили Владислава Пинаева за возможность побывать на встрече.
Спасибо за встречу и конструктивный разговор с родительской общественностью нашей школы, — написала мама ученика.
Напомним, школа №32 в Нижнем Тагиле была построена в 1936 году. Капитальный ремонт здания начался в январе 2023 года. Учителя, родители и ученики разработали уникальную дизайнерскую концепцию отделки внутренних помещений.