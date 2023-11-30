tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Нижнем Тагиле завершается капремонт школы №32

Ремонт завершается: в Нижнем Тагиле утвержден дизайн-проект школы №32

30 ноября 2023, 13:15
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле завершается капремонт школы №32

30 ноября глава Нижнего Тагила и родительский комитет школы №32 проверили ход капитального ремонта здания. Учебное учреждение должно вновь открыться с началом третьей четверти, 9 декабря.

По словам градоначальника, в школе уже начался завершающий этап капитального ремонта. Владислав Пинаев отметил, что перед сдачей объектов, администрация всегда старается показать их тагильчанам, чтобы выслушать замечания и мнения, пока можно что-то исправить.

Пообщался с родителями, рассказал о том, как удалось добиться реконструкции старейшей школы, что в ней изменилось, как город участвует в президентских национальных проектах, — написал мэр в соцсетях.

В администрации школы отметили, что в ходе выездного совещания на стройплощадке был утвержден дизайн-проект помещений. Родители, в свою очередь, поблагодарили Владислава Пинаева за возможность побывать на встрече.

Спасибо за встречу и конструктивный разговор с родительской общественностью нашей школы, — написала мама ученика.

Напомним, школа №32 в Нижнем Тагиле была построена в 1936 году. Капитальный ремонт здания начался в январе 2023 года. Учителя, родители и ученики разработали уникальную дизайнерскую концепцию отделки внутренних помещений.

Новые тепловые сети за 5,5 миллионов рублей построят для школы №32 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Большую спортплощадку построят у школы № 32 в Нижнем Тагиле32,3 миллиона выделено на благоустройство территории школы №32 в Нижнем Тагиле«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Учителя#Школа#Владислав Пинаев#Капремонт#Родители#Ученики#Отделка#Евгения Сафина#Класс
Подпишитесь
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Вчера, 13:36
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
Сегодня, 06:35
Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 15:44
В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина
Вчера, 14:14
В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери
Вчера, 14:53
Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»
Вчера, 16:16