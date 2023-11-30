Родня, квартира, ссоры страсти, а также оливье, яйца и новый поселок в Нижнем Тагиле

В ЗАТО Лесной проводится проверка после трагической смерти 15-летней девочки-вожатой в детском оздоровительном центре. Инцидент произошел 29 ноября. Школьница приехала в лагерь на автобусе вместе с другими вожатыми на мероприятие, которое длилось около часа. Примерно в 17 часов 30 минут во время мероприятия в актовом зале девушка потеряла сознание. Ее пытались реанимировать, но безуспешно. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и оценивает соблюдение требований закона в данном лагере. По результатам проверки будет принято решение.