Родня, квартира, ссоры страсти, а также оливье, яйца и новый поселок в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
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Updated Сегодня, 12:23
В редакцию TagilCity.ru обратился молодой человек по имени Алексей. Мужчина рассказал о ситуации, в которую попала Екатерина его девушка. Оба молодых человека являются инвалидами и сейчас, как утверждает Алексей, некие родственники его Кати хотят признать ее недееспособной, присвоить положенную ей пенсию и квартиру ее родителей.
За последнюю неделю яйца в Свердловской области подорожали на 3%. С 20 по 27 ноября цена на десяток куриных яиц увеличилась на 3,31% и достигла отметки в 101,27 рубля. Согласно статистике, на 20 ноября средняя стоимость яиц в магазинах региона составляла 98 рублей. Однако в некоторых магазинах Нижнего Тагила цена за десяток яиц достигала 210 рублей.
«Оливье» в Нижнем Тагиле и всей стране считается традиционным новогодним блюдом. Каждый год редакция TagilCity.ru проводит сравнительный анализ стоимости ингредиентов и определяет, сколько денег потребуется для приготовления этого блюда на четырех человек.
В Нижнем Тагиле продолжается процесс создания нового населенного пункта под названием «Сокол» на месте бывшего военного городка «Покровское-1». Проект является пилотным для региона и стал возможен после того как эти земли были переведены из статуса оборонных в земли поселений.
В ЗАТО Лесной проводится проверка после трагической смерти 15-летней девочки-вожатой в детском оздоровительном центре. Инцидент произошел 29 ноября. Школьница приехала в лагерь на автобусе вместе с другими вожатыми на мероприятие, которое длилось около часа. Примерно в 17 часов 30 минут во время мероприятия в актовом зале девушка потеряла сознание. Ее пытались реанимировать, но безуспешно. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и оценивает соблюдение требований закона в данном лагере. По результатам проверки будет принято решение.