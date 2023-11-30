Шоумен Дмитрий Хрусталёв стал отцом

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Хрусталёв вёл церемонию вместе с Филиппом Киркоровым. Певец Дмитрий Маликов, получивший свою 13-ю статуэтку, отметил, что это счастливое число для него, так как его дочь родилась именно в этот день. На это Хрусталёв воскликнул, что он также стал отцом 13-го числа, пишет ИА RuNews24.ru.
Супруга комика Мария Гончарук тоже известная личность — ранее она была участницей группы «Фабрика», а затем решила начать сольную карьеру. О свадьбе Хрусталёва и Гончарук стало известно в 2019 году. Пара отправилась в путешествие на Шри-Ланку, где Хрусталёв сделал предложение своей возлюбленной.