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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Шоумен Дмитрий Хрусталёв стал отцом

30 ноября 2023, 07:28
Телеведущий Дмитрий Хрусталёв стал отцом. Об этом он сообщил прямо со сцены церемонии награждения премией «Золотой граммофон».

Хрусталёв вёл церемонию вместе с Филиппом Киркоровым. Певец Дмитрий Маликов, получивший свою 13-ю статуэтку, отметил, что это счастливое число для него, так как его дочь родилась именно в этот день. На это Хрусталёв воскликнул, что он также стал отцом 13-го числа, пишет ИА RuNews24.ru.

Супруга комика Мария Гончарук тоже известная личность — ранее она была участницей группы «Фабрика», а затем решила начать сольную карьеру. О свадьбе Хрусталёва и Гончарук стало известно в 2019 году. Пара отправилась в путешествие на Шри-Ланку, где Хрусталёв сделал предложение своей возлюбленной.

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