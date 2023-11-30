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СК начал проверку после драки двух мам в Екатеринбурге

СК заинтересовался дракой двух женщин около детсада в Екатеринбурге

30 ноября 2023, 03:29
Фото: 1MI

СК начал проверку после драки двух мам в Екатеринбурге

Следственный комитет в Екатеринбурге организовал проверку из-за конфликта двух мам, который произошел возле детского сада в Академическом районе.

Во время проверки сотрудники ведомства выяснят обстоятельства, при которых случилась драка, а также установят степень тяжести вреда, который был причинен пострадавшей женщине, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, конфликт произошел из-за переписки в социальных сетях, где было обсуждение потасовки мужчин. В итоге женщины повздорили, а на следующий день встретились и устроили драку.

По словам пострадавшей, одна из них напала сзади на оппонентку и стала ее бить, сломав при этом женщине нос. Екатеринбурженка обратилась в полицию.

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