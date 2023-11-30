СК заинтересовался дракой двух женщин около детсада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Во время проверки сотрудники ведомства выяснят обстоятельства, при которых случилась драка, а также установят степень тяжести вреда, который был причинен пострадавшей женщине, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, конфликт произошел из-за переписки в социальных сетях, где было обсуждение потасовки мужчин. В итоге женщины повздорили, а на следующий день встретились и устроили драку.
По словам пострадавшей, одна из них напала сзади на оппонентку и стала ее бить, сломав при этом женщине нос. Екатеринбурженка обратилась в полицию.