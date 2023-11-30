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Снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

30 ноября 2023, 10:00
Фото: 1MI
В выходные в Нижний Тагил придет снегопад. Столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Так, в второй день зимы в Нижнем Тагиле утром ожидается -10 градусов и снег. Днем синоптики прогнозируют -8 градусов, а вечером вновь -10 градусов и снег. Это следует из данных сайта Гисметео.

В ночь со 2 на 3 декабря ожидается -11 градусов, усиленный ветер до 8 метров в секунду и снегопад. Утром в воскресенье будет -13 градусов. Ветер стихнет до 6 метров в секунду, а снегопад продолжится.

Днем будет -12 градусов и ясная погода. Аналогичная погода ожидается и вечером, снегопад прекратится.

Напомним, что магнитные бури прогнозируются специалистами в Свердловской области. Сильная магнитная буря накроет Свердловскую область днем 1 декабря. Это будет заметно в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Асбесте и некоторых других городах региона.

Гололед прогнозируется в Нижнем Тагиле 30 ноября
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Температура#Погода#Магнитная буря#Снегопад#Ветер#Окружающая среда#Дарья Сорокина
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