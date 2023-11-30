Стали известны подробности конфликта в трамвае со стрельбой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Конфликт между студентом и двумя молодыми людьми (по данным других СМИ, один из них был азиатской внешности) завязался в трамвае, в котором он ехал на учебу со своей подругой.
В трамвае студент пошутил о случайном водителе автомобиля, который сигналил в пути. Это услышали двое молодых людей, которые решили, что шутка относится к водителю трамвая. Один из подошедших сказал, что за рулем трамвая его мать.
Когда студент начал оправдываться, с него потребовали 500 рублей. После этого один из парней достал пистолет и приставил к ноге студента. На «Оперном театре» вся группа вышла. Они еще раз переговорили между собой, и студент решил, что конфликт исчерпан, но в него начали стрелять.
«Все произошло в 40 метрах от универа, я упал от боли через полторы минуты в универе на ступеньках, и мне вызвали скорую помощь, а те просто ушли», — дополнил магистрант.
Стрельба велась из травматического пистолета, но, по словам пострадавшего, рану зашивать не пришлось, на щеке остался след.