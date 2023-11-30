Стали известны подробности конфликта в трамвае со стрельбой в Екатеринбурге

Когда студент начал оправдываться, с него потребовали 500 рублей. После этого один из парней достал пистолет и приставил к ноге студента. На «Оперном театре» вся группа вышла. Они еще раз переговорили между собой, и студент решил, что конфликт исчерпан, но в него начали стрелять.