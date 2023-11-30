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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Студента из Екатеринбурга намереваются выдворить из России

Студента УрФУ в Екатеринбурге из Туркменистана вновь намерены выдворить из России

30 ноября 2023, 13:38
Фото: Midjourney

Студента из Екатеринбурга намереваются выдворить из России

В Екатеринбурге над студентом УрФУ из Туркменистана Ишангулы Ярашгулыевым повторно нависла угроза выдворения из страны.

Дело в том, что Свердловский облсуд отменил решение Кировской инстанции о признании выдворения незаконным. Теперь дело будет рассмотрено заново, сообщает ЕАН.

Ранее сообщалось, что Ишангулы обучается на последнем курсе по направлению металлургии и металловедения. Весной 2023 года он подал документы для продления визы в отдел по международным связям университета. Но там почему-то ничего не предприняли, а студенту предложили вернуться на родину. Также ему сказали, что через три месяца все оформят.

Молодой человек отказался, так как на дорогу туда и обратно у него ушло бы 100 тысяч рублей. Он оперировал тем, что у него нет таких денег, а его семья долго копила средства, чтобы он обучался в России.

В результате студент через суд доказал, что в УрФУ была допущена халатность. После этого, как рассказывал молодой человек, ему позвонила директор Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ Елизавета Сыскова и пригласила его на разговор. Он пришел, но на месте его поджидали полицейские, которые отправили его в отделение.

На парня составили протокол о том, что он нехаконно находится в стране. В суде этот протокол позднее признали незаконным.

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#Происшествия#Россия#Студент#Иностранец#Халатность#УрФУ#Виза#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Свердловский облсуд#Туркменистан
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