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Еще на 3% за неделю подорожали яйца в Свердловской области

Цена на яйца в Свердловской области взлетела до 101 рубля

30 ноября 2023, 10:35
Фото: tagilcity.ru

Еще на 3% за неделю подорожали яйца в Свердловской области

За период с 20 по 27 ноября цена на десяток куриных яиц в Свердловской области увеличилась еще на 3,31% и составила 101,27 рубля.

По данным статистов, на 20 ноября средняя цена на яйца в магазинах региона составляла 98 рублей. Однако в торговых точках Нижнего Тагила десяток стоил до 210 рублей.

Фото: tagilcity.ru

За неделю, к 27 ноября, средняя стоимость продукта в Свердловской области увеличилась еще на 3,31%, до 101,27 рубля.

Между тем, цены на куриные яйца продолжают расти по всей России, в связи с этим ФАС начала проверку и направила запросы производителям. С октября 2023 года в некоторых регионах страны цена на продукт выросла на 39,9%.

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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Подорожание#Яйца#Евгения Сафина
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