Цена на яйца в Свердловской области взлетела до 101 рубля

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По данным статистов, на 20 ноября средняя цена на яйца в магазинах региона составляла 98 рублей. Однако в торговых точках Нижнего Тагила десяток стоил до 210 рублей.
За неделю, к 27 ноября, средняя стоимость продукта в Свердловской области увеличилась еще на 3,31%, до 101,27 рубля.
Между тем, цены на куриные яйца продолжают расти по всей России, в связи с этим ФАС начала проверку и направила запросы производителям. С октября 2023 года в некоторых регионах страны цена на продукт выросла на 39,9%.