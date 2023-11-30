В Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего молодого человека

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В день своего исчезновения на юноше были бейсболка, темные штаны и ветровка, светлая толстовка, темно-синие кроссовки. Рост около 190 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серые.
Розыском пропавшего екатеринбуржца занимаются сотрудники регионального поискового отряда «Прорыв». Волонтеры объявили сбор группы для поисков в лес 2 декабря 2023 года. Также требуется помощь добровольцев.
Напомним, с 22 ноября 2023 года в Екатеринбурге ищут 44-летнего местного жителя, который уехал в неизвестном направлении, не сообщив об этом своим родственникам, после чего перестал выходить на связь.