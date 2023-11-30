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Молодой человек пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего молодого человека

30 ноября 2023, 15:49
Фото: 1MI

Молодой человек пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бесследно исчез 21-летний Никита Лебедь. Молодой человек пропал 21 октября 2023 года, с тех пор его разыскивают.

В день своего исчезновения на юноше были бейсболка, темные штаны и ветровка, светлая толстовка, темно-синие кроссовки. Рост около 190 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серые.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Розыском пропавшего екатеринбуржца занимаются сотрудники регионального поискового отряда «Прорыв». Волонтеры объявили сбор группы для поисков в лес 2 декабря 2023 года. Также требуется помощь добровольцев.

Напомним, с 22 ноября 2023 года в Екатеринбурге ищут 44-летнего местного жителя, который уехал в неизвестном направлении, не сообщив об этом своим родственникам, после чего перестал выходить на связь.

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