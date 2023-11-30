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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Пьяный житель Каменска-Уральского изнасиловал 8-летнюю девочку

В Каменске-Уральском пьяный житель изнасиловал школьницу. Его взяли с поличным

30 ноября 2023, 06:57
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Пьяный житель Каменска-Уральского изнасиловал 8-летнюю девочку

В Каменске-Уральском 39-летний мужчина напал на 8-летнюю девочку, которая шла из школы и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

В этот же день его задержали и возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает региональный СК.

ЧП случилось 28 ноября. Девочка шла домой со школы, как вдруг на встречу к ней вышел пьяный мужчина. Он напал на нее и успел совершить противоправные действия.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В это же время мимо проезжал автомобиль полиции. Он застал злоумышленника с поличным, тот оттолкнул девочку и пытался убежать, но был пойман.

Выяснилось, что у мужчины множество судимостей, в том числе за грабеж, пять раз — за кражи, и трижды за хищение автомобиля. Девочка воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Чкаловский суд отправил в колонию генерала в отставке Рамиля Гилязова, риелтора Оксану Гортинскую и онколога Ивана Собачева за групповое изнасилование 15-летней девушки.

13-летняя девочка была изнасилована в подъезде в одном из домов Екатеринбурга
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