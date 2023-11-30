В Каменске-Уральском пьяный житель изнасиловал школьницу. Его взяли с поличным

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В этот же день его задержали и возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает региональный СК.
ЧП случилось 28 ноября. Девочка шла домой со школы, как вдруг на встречу к ней вышел пьяный мужчина. Он напал на нее и успел совершить противоправные действия.
В это же время мимо проезжал автомобиль полиции. Он застал злоумышленника с поличным, тот оттолкнул девочку и пытался убежать, но был пойман.
Выяснилось, что у мужчины множество судимостей, в том числе за грабеж, пять раз — за кражи, и трижды за хищение автомобиля. Девочка воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Чкаловский суд отправил в колонию генерала в отставке Рамиля Гилязова, риелтора Оксану Гортинскую и онколога Ивана Собачева за групповое изнасилование 15-летней девушки.