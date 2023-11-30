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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Нижнем Тагиле подорожала аренда квартир

В Нижнем Тагиле стало дороже снимать жилье

30 ноября 2023, 15:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле подорожала аренда квартир

В Нижнем Тагиле подорожала плата за съемные квартиры. Стоимость аренды жилья увеличилась за ноябрь 2023 года.

Так, съем однокомнатной квартиры подорожал на 3,7%, двухкомнатной на 3,4%, а аренда трехкомнатной увеличилась на 1,7%. Данные о подорожании съемного жилья в Нижнем Тагиле появились на портале «Мир квартир».

При этом арендные ставки в ноябре 2023 года стали расти медленнее в сравнении с октябрем. Средняя цена однокомнатных квартир сейчас — чуть больше 15000 рублей. Это на 6,4% дороже по сравнению с предыдущим месяцем. Двухкомнатную квартиру горожане могут снимать за 19 тысяч, а трехкомнатную — за 25590 рублей.

Напомним, Екатеринбург оказался среди трех крупных российских городов с самой высокой арендной платой за квартиры. Уральская столица стала третьей после Москвы и Санкт-Петербурга.

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