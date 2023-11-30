В Нижнем Тагиле стало дороже снимать жилье

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Так, съем однокомнатной квартиры подорожал на 3,7%, двухкомнатной на 3,4%, а аренда трехкомнатной увеличилась на 1,7%. Данные о подорожании съемного жилья в Нижнем Тагиле появились на портале «Мир квартир».
При этом арендные ставки в ноябре 2023 года стали расти медленнее в сравнении с октябрем. Средняя цена однокомнатных квартир сейчас — чуть больше 15000 рублей. Это на 6,4% дороже по сравнению с предыдущим месяцем. Двухкомнатную квартиру горожане могут снимать за 19 тысяч, а трехкомнатную — за 25590 рублей.
Напомним, Екатеринбург оказался среди трех крупных российских городов с самой высокой арендной платой за квартиры. Уральская столица стала третьей после Москвы и Санкт-Петербурга.