В Нижнем Тагиле стало дороже снимать жилье

При этом арендные ставки в ноябре 2023 года стали расти медленнее в сравнении с октябрем. Средняя цена однокомнатных квартир сейчас — чуть больше 15000 рублей. Это на 6,4% дороже по сравнению с предыдущим месяцем. Двухкомнатную квартиру горожане могут снимать за 19 тысяч, а трехкомнатную — за 25590 рублей.