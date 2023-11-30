Все вывески Екатеринбурга приведут к единому стилю

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По данным пресс-службы горадминистрации, дизайн-код был разработан для зданий, из которых сформирована застройка по улицам 8 Марта, Горького, Карла Либкнехта, Малышева, Первомайской, Пушкина, Розы Люксембург, Толмачева, Вайнера, Воеводина, проспекта Ленина и переулков Банковского и Театрального. Проект затронет в общей сложности 350 объектов.
Вывески в центре города станут единообразны. В документе прописаны цветовые решения, высота, ширина и другие параметры для фасадов.
Высота вывески 300 мм для зданий высотой до 3 этажей. Для зданий выше 4 этажей — 400 мм, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что дизайн яркой вывески магазина курток, которая недавно появилась на проспекте Ленина, 9 в Нижнем Тагиле, оказался не согласован с управлением архитектуры и градостроительства.