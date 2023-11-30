Все вывески Екатеринбурга приведут к единому стилю

По данным пресс-службы горадминистрации, дизайн-код был разработан для зданий, из которых сформирована застройка по улицам 8 Марта, Горького, Карла Либкнехта, Малышева, Первомайской, Пушкина, Розы Люксембург, Толмачева, Вайнера, Воеводина, проспекта Ленина и переулков Банковского и Театрального. Проект затронет в общей сложности 350 объектов.