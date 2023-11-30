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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Единый дизайн фасадов определен в Екатеринбурге

Все вывески Екатеринбурга приведут к единому стилю

30 ноября 2023, 09:23
Фото: 1MI

Единый дизайн фасадов определен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разработан дизайн фасадов для домов, которые находятся в центре города. Все вывески будут приведены к единому стилю.

По данным пресс-службы горадминистрации, дизайн-код был разработан для зданий, из которых сформирована застройка по улицам 8 Марта, Горького, Карла Либкнехта, Малышева, Первомайской, Пушкина, Розы Люксембург, Толмачева, Вайнера, Воеводина, проспекта Ленина и переулков Банковского и Театрального. Проект затронет в общей сложности 350 объектов.

Вывески в центре города станут единообразны. В документе прописаны цветовые решения, высота, ширина и другие параметры для фасадов.

Высота вывески 300 мм для зданий высотой до 3 этажей. Для зданий выше 4 этажей — 400 мм, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что дизайн яркой вывески магазина курток, которая недавно появилась на проспекте Ленина, 9 в Нижнем Тагиле, оказался не согласован с управлением архитектуры и градостроительства.

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#Общество#Центр города#Документ#Внешний вид#Екатеринбург#Фасады#Объекты#Дарья Сорокина#Дизайнеры#Дизайн-код
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