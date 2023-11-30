За четыре года на Урале количество нападений на банкоматы Сбера сократилось вдвое

Количество нападений на офисы Сбербанка также существенно сократилось. По статистике, с 2020 по 2022 годы на территории УрФО и Башкирии было совершено 5 разбойных нападений, в 2023 году не было зафиксировано ни одного случая. Сбер всегда оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника, поэтому во всех случаях задержание нападавших происходило сразу по «горячим следам», а ущерб для банка был минимальным.