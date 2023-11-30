Житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмы

Некоторое время назад суд постановил выплатить задолженность по алиментам. Мужчина, зная о судебном решении, деньги платить не стал и никакой материальной помощи детям он не оказывал. Тогда судебные приставы привлекли его к административной ответственности, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.