Житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмы

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Некоторое время назад суд постановил выплатить задолженность по алиментам. Мужчина, зная о судебном решении, деньги платить не стал и никакой материальной помощи детям он не оказывал. Тогда судебные приставы привлекли его к административной ответственности, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил свердловчанина к 20 часам обязательных работ. Мужчина наказание отбыл, однако деньги так и не выплатил. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Тогда должник, не дожидаясь нового приговора, оплатил сразу всю задолженность.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель выплатил своей дочери алименты, сумма которых составила более миллиона.