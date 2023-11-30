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Житель Свердловской области отдал 1 млн своим детям под страхом тюрьмы

Житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмы

30 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI

Житель Свердловской области отдал 1 млн своим детям под страхом тюрьмы

Мужчина из Свердловской области выплатил троим детям алименты в размере более миллиона рублей. Оплату долга он совершил после того, как суд привлек его к уголовной ответственности.

Некоторое время назад суд постановил выплатить задолженность по алиментам. Мужчина, зная о судебном решении, деньги платить не стал и никакой материальной помощи детям он не оказывал. Тогда судебные приставы привлекли его к административной ответственности, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил свердловчанина к 20 часам обязательных работ. Мужчина наказание отбыл, однако деньги так и не выплатил. После этого в отношении него возбудили уголовное дело. Тогда должник, не дожидаясь нового приговора, оплатил сразу всю задолженность.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель выплатил своей дочери алименты, сумма которых составила более миллиона.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Суд#Административная ответственность#Уголовная ответственность#Должник#Тюрьма#Судебные приставы#Алименты#Обязательные работы#Елизавета Зиборова
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