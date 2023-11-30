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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

На задержку доставки Ozon массово пожаловались в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на задержку доставки Ozon

30 ноября 2023, 09:02
Фото: 1MI

На задержку доставки Ozon массово пожаловались в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наблюдаются задержки в доставке Ozon. На это пожаловались местные жители.

Они рассказали, что некоторые доставки перенести на несколько дней, а часть — на неопределенный срок, пишет Е1.

Екатеринбурженка Сверлана рассказала, что она сделала заказ 15 ноября. После этого сроки доставки переносились три раза, а затем заказ вовсе был отменен.

Житель Валерий рассказал, что доставку его товара задержали уже на неделю. Екатеринбурженка Анастасия отметила, что ее заказ должен был приехать 28 нояюря, но теперь дата находится «на уточнении».

Некоторые пользователи маркетплейса предположили, что причина может быть в предновогоднем переполохе. В самом Ozon сообщили, что причина в распродажах. Также здесь добавили, что это не массовая проблема.

Ранее сообщалось, что из-за больших очередей на распределительном центре Ozon между водителями случилась драка.

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