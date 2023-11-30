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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Собаку забрали у живодера из Екатеринбурга

Живодер из Академического района Екатеринбурга издевался над своей собакой

30 ноября 2023, 13:23
Фото: 1MI

Собаку забрали у живодера из Екатеринбурга

Зоозащитники забрали пса у живодера из Академического района Екатеринбурга. Предварительно известно, что мужчина мучал 13-летнюю собаку по кличке Ричи.

Отмечается, что это был любимый пес мужа тети живодера. Однако после его смерти собака лишь раздражала хозяев. В результате пес жил то у женщины, то у ее племянника. Тот время от времени бил животное, пишет «КП-Екатеринбург».

Зоозищитники смогли прийти домой к хозяйке питомца. Та с удовольствием отдала им пса. Теперь зоозащитники ищут животному новый дом.

Ранее дргой живодер с Уралмаша в Екатеринбурге рассказал, за что зарезал собаку. Он убил пса прямо на парковке около своего дома. Сам мужчина утверждал, что собака напала на него, а ему пришлось защищаться.

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#Происшествия#Парковка#Собака#Уралмаш#Зоозащитники#Живодер#18+#Екатеринбург#Пес#Академический район#Дарья Сорокина
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