Живодер из Академического района Екатеринбурга издевался над своей собакой

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Отмечается, что это был любимый пес мужа тети живодера. Однако после его смерти собака лишь раздражала хозяев. В результате пес жил то у женщины, то у ее племянника. Тот время от времени бил животное, пишет «КП-Екатеринбург».
Зоозищитники смогли прийти домой к хозяйке питомца. Та с удовольствием отдала им пса. Теперь зоозащитники ищут животному новый дом.
Ранее дргой живодер с Уралмаша в Екатеринбурге рассказал, за что зарезал собаку. Он убил пса прямо на парковке около своего дома. Сам мужчина утверждал, что собака напала на него, а ему пришлось защищаться.