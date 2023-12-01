Автоелка вновь зажжет огни в Нижнем Тагиле в честь нового года

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Так, сбор на парковку «Аиста» состоится 24 декабря в 17.00. Въезд автомобилей разрешен до 20.10. Окончание мероприятия запланировано на 21.00.
Также организаторы сообщают, что мероприятие будет официальным. Они рекомендуют тагильчанам украшать свои автомобили как можно ярче и наряжаться в веселые костюмы, чтобы создать праздничную атмосферу. Также можно брать с собой домашних питомцев.
Создадим самую мощную, самую классную, самую красивую елочку! Не забывайте о том, что мы можем побить рекорд России по автоелке, если приедем всем городом, — написали в сообществе «Автоелка Нижний Тагил» в соцсетях.
Напомним, автоелка проводится в Нижнем Тагиле с 2017 года. В 2021 году она стала самой большой, собрав более 400 машин.