Автоелка вновь зажжет огни в Нижнем Тагиле в честь нового года

Также организаторы сообщают, что мероприятие будет официальным. Они рекомендуют тагильчанам украшать свои автомобили как можно ярче и наряжаться в веселые костюмы, чтобы создать праздничную атмосферу. Также можно брать с собой домашних питомцев.