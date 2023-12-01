tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

В Нижнем Тагиле снова состоится новогодняя автоелка

Автоелка вновь зажжет огни в Нижнем Тагиле в честь нового года

1 декабря 2023, 15:30
Фото: "Автоелка Нижний Тагил" ВКонтакте

В Нижнем Тагиле снова состоится новогодняя автоелка

Названа дата проведения новогодней автоелки в Нижнем Тагиле. Всех желающих автолюбителей организаторы ждут на «Аисте» на Долгой горе.

Так, сбор на парковку «Аиста» состоится 24 декабря в 17.00. Въезд автомобилей разрешен до 20.10. Окончание мероприятия запланировано на 21.00.

Также организаторы сообщают, что мероприятие будет официальным. Они рекомендуют тагильчанам украшать свои автомобили как можно ярче и наряжаться в веселые костюмы, чтобы создать праздничную атмосферу. Также можно брать с собой домашних питомцев.

Создадим самую мощную, самую классную, самую красивую елочку! Не забывайте о том, что мы можем побить рекорд России по автоелке, если приедем всем городом, — написали в сообществе «Автоелка Нижний Тагил» в соцсетях.

Напомним, автоелка проводится в Нижнем Тагиле с 2017 года. В 2021 году она стала самой большой, собрав более 400 машин.

Елки и горки: новогодние городки появятся в селах под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Как выбрать елку и в каких цветах украсить ее в 2024 годуИндекс «Оливье»: сколько стоит салат на новый год в Нижнем Тагиле в 2023 годуТающая сосулька и звездное небо: новые гирлянды украсят центр Тагила к новому году
#Нижний Тагил#Праздник#Новый год#Елка#Автомобиль#Водитель#Евгения Сафина
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Сотрудница педколледжа в Нижнем Тагиле отдала 700 тысяч мошенникам. Она взяла кредит
Сегодня, 05:36
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Строительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется на 2,4 млн дешевле
Сегодня, 10:36
Екатеринбург вошел в топ-5 городов мечты для россиян
Сегодня, 09:58
В Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников
Сегодня, 11:05